Камиля Харисова: «Не могла принять предложение СКА, так как душой связана с «Ак Барсом»

Камиля Харисова: «Из «Ак Барса» я особо-то никуда не уходила. Думаю, у своих коллег в Москве я до сих пор ассоциируюсь именно с «Ак Барсом»

Фото: ak-bars.ru

«За прошлый плей-офф «Ак Барса» я похудела на 5 кг»

Камиля, вопрос, на который ждали ответа многие болельщики «Ак Барса». Действительно ли ты возвращаешься в «Ак Барс Шоу»?

На самом деле, я даже не знаю, насколько корректно это можно назвать возвращением. Потому что из «Ак Барса» я особо-то никуда не уходила. Думаю, у своих коллег в Москве я до сих пор ассоциируюсь именно с «Ак Барсом». Потому что мир российского спорта узнал обо мне благодаря «Ак Барс Шоу». На протяжении двух лет, с того момента, как я переехала в Москву, мы поддерживали связь с коллегами из Казани. Я продолжала всей душой и сердцем переживать за «Ак Барс».

В прошлом сезоне на финальной серии с ЦСКА я побывала практически на всех матчах. Да и когда в Казани оказывалась по ходу регулярки, по возможности с «Ак Барсом» мы старались придумывать что-то интересное. Если у меня было время, я всегда с удовольствием участвовала в эфирах. Так что можно смело сказать, что с «барсами» я была всегда рядом. Сейчас мы обдумываем удобную систему с руководством, чтобы у меня получалось совмещать эфиры в Казани с работой в Москве в предстоящем сезоне.

Параллельно с «Ак Барс Шоу» ты будешь совмещать работу в футбольном «Спартаке», «Матч ТВ» и играх Медиалиги. Как ты все успеешь?

Хороший вопрос, как я это буду все совмещать (улыбается). Попробую все распланировать таким образом, чтобы эфиры не наслаивались друг на друга. Мне всегда очень приятно приезжать в Казань. Поэтому, естественно, я не могла отказаться от возможности поработать в любимом для меня городе. Да, будет трудно все совмещать, но я пришла к мысли на днях, что для меня работа в «Ак Барс Шоу» будет большой мотивацией, чтобы почаще видеться с семьей, близкими друзьями и коллегами.

Дай совет, как распределять время правильно при таком плотном событийном графике.

Только дисциплина, как и в спорте. Я стараюсь уделять внимание мелочам. Например, сколько времени трачу на дорогу, сколько времени трачу непосредственно на самой работе. Стараюсь всегда распределять время таким образом, чтобы никуда не опаздывать, потому что терпеть не могу, когда меня кто-то ждет. Я бы сравнила плотный график с неким кроссом. Чтобы успешно финишировать на длинной дистанции, надо правильно распределить силы и предусмотреть расчет времени. Иначе не справишься.

«Попробую все распланировать таким образом, чтобы эфиры не наслаивались друг на друга» Фото: телеграм-канал Камили Харисовой @harisovakamilya

Насколько сильно ты следила за «Ак Барсом» в прошлом сезоне?

Очень внимательно следила: читала все актуальные новости о клубе, смотрела матчи. Даже когда в эфире «Матч ТВ» мне удавалось что-то рассказать об «Ак Барсе», я делала это с большим интересом, потому что команда давно стала для меня родной. Опять же, даже если вспоминать недавнюю финальную серию с ЦСКА, то каждый матч я смотрела настолько внимательно, что не могла оторваться ни на секунду. Переживала за каждую атаку «Ак Барса», за каждый бросок. В целом по сезону могу вспомнить массу матчей, за которыми наблюдала с удовольствием.

Вспомни свои первые эмоции по окончании седьмого матча финала «Ак Барс» – ЦСКА.

Я очень расстроилась. Всегда очень тяжело переживаю поражения «Ак Барса», особенно когда они происходят в матчах с равным по силе соперником. Уступать в финале – это всегда больно. Я крайне восприимчива к проигрышам любимой командой, волнуюсь каждый раз, когда смотрю матчи плей-офф. Сильные переживания даже сказываются на моем здоровье. За прошлый плей-офф «Ак Барса» я похудела на 5 кг. Правда, очень сильно стрессанула. Любому болельщику, мне кажется, тяжело переживать ситуацию, когда твоя команда в финале проигрывает 1-3 по ходу серии. А потом наступают эмоциональные качели, когда твой клуб переворачивает серию на 3-3. И в конце концов – поражение в роковом седьмом матче. Тут организм любого человека от стресса даст сбой.

Даже не мог представить, что ты настолько сильно пропускаешь через себя поражения и победы любимой команды.

Я всегда с командой – и в горе, и в радости. Все коллеги знают о моей безграничной любви к «Ак Барсу», поэтому всегда поздравляют меня с победами. Когда мы сделали 3-3 с ЦСКА, мне кажется, меня поздравило больше человек, чем в день моего рождения (улыбается).

«Подход к работе у меня, будь это хоккейное или футбольное шоу, одинаковый. Стараюсь перед эфирами подготовиться должным образом, чтобы быть максимально в теме» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Были предложения. Совсем недавно меня приглашали на работу в СКА»

Согласна ли с тем, что прошлый сезон для «Ак Барса» получился одним из самых сложных за всю историю клуба?

Да, сезон получился очень сложным и в то же время контрастным. Первая половина сезона вышла трудной для «Ак Барса», многое не получалось. Но потом, когда команду возглавил Зинэтула Хайдярович, она очень преобразилась. В этом, я думаю, и заключается магия спорта. Ведь при Олеге Знарке были те же самые игроки, но игра команды не шла. Помимо мастерства, были важны психологические факторы, которых недоставало. Пришел Зинэтула Хайдярович и восполнил как раз таки те механизмы, которых не хватало «Ак Барсу».

Как тебе трансферная кампания «Ак Барса» в это межсезонье?

Трансферная кампания «Ак Барса» этим летом получилась не менее яркой, чем в прошлом году. Полагаю, «Ак Барс» приобрел сильнейших хоккеистов среди тех, которых предлагал рынок в межсезонье. Яшкин, Жафяров – этих хоккеистов КХЛ знает давно, в их мастерстве не нужно сомневаться. Самое главное – найти необходимый баланс в составе. Этим тренерский штаб, думаю, сейчас как раз занимается.

Интересно узнать, звали ли тебя на работу помимо «Ак Барса» какие-то другие хоккейные клубы?

Да, были предложения. Совсем недавно меня приглашал на работу ХК СКА. Но я не смогла принять этого предложения в силу того, что душой тесно связана с «Ак Барсом». С большим уважением отношусь к петербужскому клубу, но я посчитала, что это было бы нечестно, ведь я болею за «Ак Барс».

Что для тебя вести сложнее: футбольные или хоккейные шоу?

Никогда не задумывалась, если честно, об этом. Подход к работе у меня, будь это хоккейное или футбольное шоу, одинаковый. Стараюсь перед эфирами подготовиться должным образом, чтобы быть максимально в теме. Я с удовольствием смотрю как футбольные, так и хоккейные матчи. Поэтому, когда в Москве, обычно не пропускаю ни одного домашнего матча футбольного «Спартака». С «Ак Барсом» – аналогичная история.

«Надо всегда быть готовым ко всему. Поэтому от работы ведущего с гостями, его умения проявлять находчивость в определенных моментах зависит многое» Фото: ak-bars.ru

«До сих пор не побывала в Третьяковской галерее и Большом театре, зато посетила все футбольные и хоккейные арены»

Как ты думаешь, есть ли вероятность, что скоро появится медиахоккей?

Очень много об этом говорят с учетом того, что уже появился, например, медиабаскетбол, который пользуется спросом у молодежи. Но с медиахоккеем не все так просто, потому что идея медиаспорта заключается в его доступности. Любой желающий может взять обычный мяч и выйти на футбольное поле, чтобы поиграть. С баскетболом тоже никаких проблем – нужен тоже только мяч и кольцо. В хоккее же возникает масса нюансов: нужна специальная экипировка, чтобы не получить травму в процессе игры, нужно уметь кататься на коньках, выполнять бросок. То есть необходим небольшой профессиональный бэкграунд, потому что хоккей – технически спорт сложный. Да и к тому же дорогой, если мы будем говорить о ценах на экипировку.

Камиля, какой из всех своих эфиров ты можешь назвать самым запоминающимся?

Безусловно, это самый первый эфир «Ак Барс Шоу». Для меня это были совершенное новые, непонятные эмоции. В целом тот первый эфир был моей первой большой практикой работы в прямом эфире. Я помню, что было много импровизации, некоторые вещи пошли не по сценарию. Но это абсолютно нормально для шоу, которые проходят в прямых эфирах. Надо всегда быть готовым ко всему. Поэтому от работы ведущего с гостями, его умения проявлять находчивость в определенных моментах, зависит многое.

Ты уже достаточно времени работаешь на матчах Медиалиги, в шоу футбольного клуба «Спартак». Можешь ли ты сказать, в чем сильна больше: хоккее или футболе?

Мне кажется, уровень моей осведомленности в хоккее и футболе примерно одинаковый. Если говорить про футбол, я слежу в основном только за чемпионатом России. Я не так сильно погружена в европейский футбол. То же самое касается хоккея: стараюсь пристально следить за КХЛ, по матчам НХЛ смотрю уже обзоры. Плюс еще огромный объем матчей медиафутбола. Времени очень мало, правда. У меня даже друзья смеются с того, что я в Москве уже столько лет, а до сих пор не была в Третьяковской галерее, еще не посетила Большой театр. Зато побывала на всех футбольных и хоккейных аренах.

«Мне кажется, уровень моей осведомленности в хоккее и футболе примерно одинаковый» Фото: телеграм-канал Камили Харисовой @harisovakamilya

«Леонид Вайсфельд – большой человек в хоккее и просто классный мужик сам по себе»

Есть ли у тебя мечта поработать хоккейным комментатором? Прочувствовать опыт Дарьи Мироновой, которая однажды комментировала матчи КХЛ.

Работа комментатором – очень сложная. У меня в свое время был небольшой совсем опыт, выходила в эфир буквально на пару минут с Ильей Тагировым и Александром Пшеничным. Но этого времени уже хватило, чтобы понять, насколько это непросто. Понимаю, что сейчас точно не готова работать комментатором.

А если в паре с кем-то, на подхвате. Например, у Леонида Вайсфельда?

Это будет сложнее вдвойне (смеется), потому что Леонид Владленович давал как-то раз несколько комментариев по моей работе и рассказывал в прямом эфире про все мои ошибки. Но я совершенно не обижалась, потому что к критике такого эксперта всегда стоит прислушиваться. Леонид Вайсфельд – большой человек в хоккее и просто классный мужик сам по себе. Правдоруб, никогда не будет молчать, если у него есть позиция по какому-то острому вопросу.

«Я записывала пробные эфиры на студенческом телеканале «Универ ТВ», вела там новости. Понимала, что органично смотрюсь в кадре» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Казани много возможностей, и это замечательный город, чтобы начать свой путь с нуля»

Ты выпускница Казанского (Приволжского) федерального университета по направлению «реклама и связь с общественностью». Расскажи немного о своей учебе.

Студенчество – один из самых чудесных и трепетных периодов в моей жизни. Студенческие годы я вспоминаю с большой теплотой, так как это было беспечное и прекрасное время. В целом, думаю, многие, кто приезжает учиться в Казань из других городов, впечатляются красотами столицы Татарстана. В Казани много возможностей, и это замечательный город, чтобы начать свой путь с нуля. Здесь очень классные, отзывчивые, добрые люди, к тому же очень гостеприимные. Я очень благодарна судьбе, что у меня такая связь с Казанью.

Учась на первых курсах, могла ли ты подумать, что станешь телеведущей?

В начале своей учебы точно об этом не думала. Да, я записывала пробные эфиры на студенческом телеканале «Универ ТВ», вела там новости. Понимала, что органично смотрюсь в кадре, коллеги делали комплименты на этот счет. Однако все равно тогда даже не рассматривала возможности работать телеведущей в будущем.

Многие молодые люди ассоциируют тебя в последнее время только с матчами Медиалиги. Расскажи, чему ты научилась в процессе работы в этом проекте.

Многим вещам. Посмотрела по-другому на свой подход к взятию интервью, работе в кадре. Стала более творческой, открытой, сейчас меня уже практически ничем не удивить в прямом эфире. Готова к любым ситуациям. Подобная уверенность появилась во многом благодаря матчам Медиалиги.

В этом сезоне МФЛ била все рейтинги, более 200 тысяч зрителей на трансляциях собирались в прямом эфире. У тебя есть объяснение, с чем связан такой ажиотаж?

Сейчас Медиалига – это очень четко организованный проект, со своим уставом и правилами. Если в прошлых сезонах многие скептично воспринимали матчи медийных команд, говорили, что это все несерьезно, то сейчас мнение у людей однозначно поменялось. Медиалига обрела свой смысл как проект, пользуется популярностью и дает возможность любительским командам участвовать в самых крупных профессиональных футбольных турнирах России. Огромное количество людей следили в прошлом году и следят сейчас за «Амкалом», 2DROTS в Кубке России. Раньше у медийных команд было больше выставочных матчей, не было спортивного интереса. С приходом Медиалиги добавился уже момент состязания между клубами, появился крупный призовой фонд, который добавил мотивации командам устраивать зрелищные соревнования.

На одном из недавних интервью президенты 2DROTS Евгений Бабенко и Никита Панасюк заявили, что конечная цель существования их команды – выход в РПЛ. Насколько эта цель на твой взгляд реальна и осуществима?

Тут достаточно противоречивый момент. Потому что, с одной стороны, если 2DROTS выйдет в РПЛ, от той команды, которую полюбили и начали смотреть болельщики, мало что останется. Это уже будет большой профессиональный клуб с другими футболистами, в котором будет намного меньше элементов шоу-проекта. Все прекрасно понимают, что профессиональный футбол убьет ту медийность, за которую и полюбились команды Медиалиги с Олегом Майами, Сашей Текилой и Пашей Техником. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что у многих ребят, которые сейчас играют в 2DROTS, появился шанс заявить о себе в большом футболе, получить полноценные контракты в клубах РПЛ и ФНЛ, как это произошло у Бори Фортуны, который недавно перешел в «КАМАЗ». Я разделяю позицию Жеки и Некита, которые так амбициозно смотрят в сторону РПЛ, потому что они хотят дать путевки в большой футбол как можно большему количеству игроков своей команды.

Камиля Харисова – российская фотомодель и телеведущая. Родилась 3 июля 1996 года в Набережных Челнах. В детстве посещала театральную школу искусств и модельную школу, также занималась хореографией. В 2017 году стала обладательницей титула «Мисс Казань – 2017».



С 2020 по 2021 год являлась ведущей «Ак Барс Шоу». Осенью того же года началу работу в Москве в качестве ведущей телеканала «Матч ТВ». Камиля Харисова является также ведущей клубного телевидения ФК «Спартак». Кроме того, девушка также работает корреспондентом на матчах Медиалиги.



Окончила Казанский университет в качестве магистра по делам рекламы и связям с общественностью, а затем получила степень магистра по специальности «переводчик английского языка».