Камиле Валиевой не подсуживают, она сильнейшая в мире: чем запомнился Гран-при в Казани

Этап Гран-при России в Казани прошел на высочайшем уровне. Даже с учетом того, что соревнования обошлись без сенсаций, событий на турнире хватило бы на целый сезон. Как «железная» Камила Валиева переиграла соперниц - в материале «ТИ-Спорт».

Воспитанница Этери Тутберидзе «железная» Камила Валиева переиграла всех соперниц на этапе Гран-при России в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валиева на голову сильнее соперниц даже на мировом Гран-при

Камила Валиева уверенно победила на этапе Гран-при России в Казани. Основной задел от своих конкуренток она сделала еще после короткой программы. По ее итогам, ставшая второй Вероника Яметова отстала от лидера почти на восемь баллов. По элементам, чистоте исполнения и эмоциональности фигуристка никак не отличалась от Валиевой. Именно поэтому после первого дня все снова заговорили о судейском заговоре и «грибах» для «избранной спортсменки».

Благо, выступление Валиевой идеально для сравнения с Луной Хендрикс, которая в этот же день победила на этапе мирового Гран-при во Франции. В короткой программе обе фигуристки показали примерно одинаковый набор элементов. Несмотря на это, россиянка получила за компоненты почти на 7 баллов выше, чем бельгийка.

Наибольшая разница в оценках произошла в каскаде тройного лутца и тройного тулупа. В случае с бельгийкой судьи заметили неясное ребро и снизили ей базовую стоимость прыжка, а также проставили минимумы по GOE. Если замедлить видео с выступления Хендрикс, то можно увидеть, что она, действительно, начинает исполнять лутц с неразборчивого ребра конька. У Валиевой с этим было все четко – наружное ребро и чистый прыжок. Оценка судей отразила эту разницу - 13,23 против 10,44.

У Валиевой не случайно высочайшие оценки в мире: разбираем судейские оценки

Дальше бельгийка исполнила вращение с заклоном третьего уровня, а у Камилы получилось выполнить заявленное, но четвертого уровня. Разумеется, здесь тоже образовалась разница в пользу россиянки – 4,00 против 2,98. Такая же картина с дорожкой шагов. У Хендрикс – третий уровень, а у Валиевой – четвертый. В остальном отличий в оценке судей немного, элементы Камилы оценивались чуть выше, но назвать их абсурдными нельзя.

В произвольной программе оценивать, принципиально нечего. Что там говорить, если Хендрикс победила на Гран-при Франции с каскадом 3+2? В Казани вчера Виктория Нестерова стала шестой, исполнив чисто тройной лутц в паре с тройным тулупом. Тем более базовая стоимость проката Валиевой отличалась от сложности выступления бельгийки более, чем на десять баллов. Так что разговоры про подсуживание российскими арбитрами ради каких-то закидонов перед остальным миром просто не имеют под собой основания.



Зрители выложились на все 100%

Главное, что надо отметить по итогам этапа Гран-при в Казани – это теплая атмосфера на трибунах. Впервые официальные соревнования фигуристов в нынешнем сезоне собрали полный зал. До этого ни в Москве на «Мегаспорте», ни в Сочи на арене «Фишт» аншлага не случилось. В казанском Дворце спорта 90% билетов были проданы еще за несколько дней до начала старта турнира.

Такой ажиотаж, прежде всего, связан с приездом Камилы Валиевой. Уроженка Казани еще в детстве тренировалась на этой арене, поэтому возвращение фигуристки в родные места ожидали с особым трепетом. И зрители не подкачали. С каждым появлением Валиевой на льду зал взрывался аплодисментами. Сама спортсменка не осталась в стороне и поблагодарила болельщиков.

С каждым появлением Валиевой на льду зал взрывался аплодисментами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я чувствовала поддержку на протяжении всего выступления. Мне было очень приятно, такие теплые слова в своей адрес всегда приятно слышать», – сказала Валиева после выступления.

Кроме слов благодарности, Камила добавила от себя для собравшихся еще пару минут проката. После окончания музыки в произвольной программе, фигуристка осталась на льду и еще дважды попробовала исполнить четверной прыжок. Оба раза Валиева упала, но зрители были довольны. Любовь у них была абсолютно взаимная.

Фигуристка после проката осталась на льду и еще дважды попробовала исполнить четверной прыжок. Оба раза Валиева упала, но зрители были довольны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Любопытно, что короткую программу Валиевой пришла посмотреть и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Чиновница была в компании с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым. Высокопоставленные чины попали на экран Первого канала, когда Камила ждала судейских оценок. Вниманием фигуристку в этом сезоне не обделяют на самом верху.

Тарасова и Морозов победили, но пара Ясмины Кадыровой – молодцы

В других видах соревнований тоже хватало интриг. Главное для казанского зрителя – битва двух уроженок Казани Евгении Тарасовой и Ясмины Кадыровой. Именно они должны были выяснить победителя в парном катании. После короткой программы Тарасова в паре с Владимиром Морозовым опережала соперниц всего на один балл. Однако в произвольной Кадырова и Валерий Колесов допустили ошибку в самом первом прыжке, поэтому борьбы как таковой не получилось. Тарасова / Морозов в итоге добыли первую победу в сезоне. Для Кадыровой и Колесовой выступление в Казани должно стать толчком для яркой карьеры в будущем.

Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым добыли первую победу в сезоне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удивительное дело, но отправь все три российские пары на соревнования во Францию, где проходил мировой этап Гран-при, то все они боролись бы за победу. Представить только, победители того старта Деанна Дудек и Максим Дешам выиграли с каскадом 3+2 и базовой сложностью элементов 51,80 баллов. Удивительно, что в России находятся болельщики, которым такое катание понравилось больше казанского. Видимо это последователи тех, кто живет по принципу «хорошо там, где нас нет».

Дмитрий Алиев повторил путь Камилы Валиевой

У мужчин в Казани первенствовал Дмитрий Алиев, который повторил путь Валиевой. Фигурист выиграл оба этапа, где участвовал. Вначале Алиев победил в Москве, а теперь перекатал всех в столице Татарстана. При этом после короткой программы он жаловался на самочувствие, объясняя свое неудачное выступление простудой.

В произвольной Дмитрий чисто исполнил три четверных прыжка, не оставив шансов своим соперникам. В итоге отрыв между Алиевым и ставшим вторым Мозалевым составил катастрофические 18 баллов. Впрочем, базовая стоимость программы Андрея была меньше победителя на целых 10 пунктов.

Поэтому даже при самом отличном катании перспектив у него оставалось не так много. У мужчин больше удивил Иван Попов. Москвич забрал третье место, обойдя Артура Даниеляна.