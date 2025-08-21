Камила Валиева: Я пока не заканчиваю свою профессиональную карьеру

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева ответила на вопрос о ведении тренерской деятельности.

«Я пока не заканчиваю свою профессиональную карьеру, чтобы у меня уже были какие-то ученики. Надеюсь, что такое будет, что я поднаберусь достаточно опыта и, конечно же, у меня будет соответствующее образование. И как раз мы уже будем с точностью работать над этим», – сказала Валиева.

Также 19-летняя спортсменка добавила, что в будущем видит себя в роли тренера, так как эта деятельность ей очень откликается.

Напомним, в декабре 2021 году допинг-проба, взятая из крови фигуристки, оказалась положительной. После МОК отстранил Валиеву от соревнований на 4 года. Срок дисквалификации истекает 25 декабря 2025 года.