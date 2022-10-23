Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России, Софья Акатьева - вторая

Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в одиночном соревновании у женщин. Стартовый этап турнира прошел в Москве.

После первого соревновательного дня, где девушки показывали свои короткие программы, лидировала Камила Валиева. Ее партнерша по группе тренера Этери Тутберидзе прошлогодняя юниорка Софья Акатьева шла второй, а Анастасия Зинина замыкала топ-3 лучших на этапе.

В произвольной программе Валиевой предстояло стартовать последней под 12-м номером. Фигуристка заявила на этот день четверной тулуп, несмотря на недавнюю травму. Ее соперница Акатьева также указала в числе прыжков четверной тулуп, а также тройной аксель. Зинина заявила сразу два квада – один тулуп и каскад с двойным.

Валиева вновь показала свою нашумевшую программу с акцентом на допинговое дело. Она упала с первого же прыжка, ошибившись в четверном тулупе. Потом Камила сделала комбинацию из тройного флипа и двойного акселя, чисто исполнила каскад из тройных риттбергера и тулупа, и комбинацию из тройного флипа с тройным сальховым. Под конец программы Валиева вновь прыгнула тройной лутц, завершив свой номер с надеванием капюшона на голову. Судьи оценили ее выступление на итоговые 244.66 баллов, что принесло ей победу на этапе в Москве.

Акатьева четко выполнила тройной аксель, выкрутила четверной тулуп в каскаде с двойным акселем, чуть промахнулась в четверном тулупе, но следом исполнила тройной риттбергер. Под занавес выступления Софья показала чистый каскад из тройного лутца и такого же тулупа, а также добавла комбинацию из флипа с сальховым. В итоге программу Акатьевой оценили в 163,98 баллов и 236,68 в общем зачете, что позволило ей занять второе место. Это был дебют фигуристки на взрослых соревнованиях.

Зинина допустила пару помарок, в том числе при исполнении четверных прыжков. Это не помешало фигуристке завоевать третье место с 200,43 баллами.

Победительница этапа Гран-при России получит 500 тысяч рублей призовых денег. За второе место запланировано 300 тысяч, а за третье – 200 тысяч рублей.

В следующий раз Камила Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани в ноябре.