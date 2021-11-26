Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Сочи, установив мировой рекорд

Уроженка Казани Камила Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании на шестом, заключительном в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит в Сочи, установив при этом новый мировой рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Валиева набрала 87,42 балла, побив тем самым мировой рекорд по количеству баллов в короткой программе в женском одиночном катании. С 2020 года рекордсменкой по этому показателю считалась другая россиянка — Алена Косторная со своими 85,45 балла.

Во время проката фигуристка чисто исполнила аксель в три с половиной оборота, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп, отмечает агентство.

В короткой программе Валиева выступает под музыку композитора Кирилла Рихтера. «Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка — память о погибших. Эта короткая программа [в память] о моей бабушке, которая умерла в 2019 году», — сказала спортсменка журналистам, не сдерживая слез.

Второй сегодня стала еще одна представительница России — Елизавета Туктамышева с 80,10 балла. На третьем месте — американка Мэрайя Белл с 69,37 балла, на четвертом — канадка Мэйдлин Скиза (67,49 балла). Россиянка Майя Хромых оказалась пятой (64,72 балла).

В произвольной программе фигуристки будут состязаться завтра, 27 ноября.