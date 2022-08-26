Рустам Минниханов встретился с Камилой Валиевой на Днях культуры Татарстана в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева встретилась с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на торжественном вечере в Москве в честь Дней культуры Татарстана. Фигуристка выложила фотографии с мероприятия в своем телеграм-канале.

Фото: соцсети

Напомним, что Камила Валиева родилась в Казани, где и начала заниматься фигурным катанием. Уже в шесть лет она переехала в Москву и начала работать с Этери Тутберидзе.

На счету казанской спортсменки победы на Олимпийских играх в Пекине, чемпионатах Европы и России.

После победы Валиевой в командном зачете Олимпиады всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о запрещенном препарате в крови юной чемпионки. Тем не менее, фигуристка была допущена до личных соревнований, в которых завоевала лишь четвертое место.

Ранее Камила Валиева откровенно высказалась о дружбе с Алиной Загитовой.