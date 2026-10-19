Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе

Фото: соцсети фигуристки

Российская фигуристка Камила Валиева, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине, вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Валиева вернулась в группу Тутберидзе», — заявил источник издания.

20-летняя спортсменка покинула группу Тутберидзе в апреле 2025 года, перейдя в группу тренера Светланы Соколовской.

Ранее Валиева снялась с этапа Гран-при России, который прошел с 17 по 18 октября в Казани, сославшись на плохое самочувствие из-за болезни.

В сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу нейтрального статуса, получив который российские фигуристы имеют возможность выступать на турнирах под эгидой организации в сезоне-2026/2027.