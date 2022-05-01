Камила Валиева раскрыла город, в котором проведет отпуск с близкими

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева сообщила, что проведет свой отпуск с близкими в Дубае.

«Совсем скоро еду в долгожданный отпуск. Впереди отдых и приятное время с близкими. Летим в Дубай», – написала Валиева в своем телеграм-канале.

Валиева стала обладателем золотой медали на Олимпиаде в Пекине в командном зачете турнира по фигурному катанию. В личном зачете фигуристка заняла четвертое место.

Камила Валиева родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. В шесть лет она переехала в Москву. Сейчас она представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе.