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Спорт
1 мая 2022  12:32
Артур Халилуллов

Камила Валиева раскрыла город, в котором проведет отпуск с близкими

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева сообщила, что проведет свой отпуск с близкими в Дубае.

«Совсем скоро еду в долгожданный отпуск. Впереди отдых и приятное время с близкими. Летим в Дубай», – написала Валиева в своем телеграм-канале.

Валиева стала обладателем золотой медали на Олимпиаде в Пекине в командном зачете турнира по фигурному катанию. В личном зачете фигуристка заняла четвертое место.

Камила Валиева родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. В шесть лет она переехала в Москву. Сейчас она представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе.

#Камила Валиева #фигурное катание #Олимпиада-2022 #этери тутберидзе
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