Камила Валиева проведет вбрасывание на матче «Спартака», посвященном Татарстану

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева примет участие в первом домашнем матче московского «Спартака» в новом сезоне КХЛ.

Фигуристка проведет символическое вбрасывание перед игрой красно-белых против хабаровского «Амура». Матч пройдет сегодня в Москве, начало встречи в 19:30.

«Выбор на прекрасную гостью выпал неслучайно. Напомним, что сезон 2022/2023 ХК «Спартак» посвящает всем регионам нашей необъятной и красивой Родины, ведь наши болельщики есть везде! И на первом матче сезона наше внимание будет уделено Татарстану и городу Казань, уроженкой которой и является прекрасная Камила Валиева», — сообщает пресс-служба ХК «Спартак».

На матче зрителей будет ждать шоу-программа с артистами, викторина с призами и знакомство с творчеством Татарстана.

Напомним, что Камила Валиева родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани.