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Фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России, который пройдёт в середине декабря в Челябинске. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Участие Камилы Валиевой в чемпионате России на данный момент не предполагается. Фигуристка ещё не приступила к полноценным тренировкам», — заявил источник.

Ранее Валиева сообщила об уходе из группы Светланы Соколовской и возвращении в штаб Этери Тутберидзе. В сентябре 2026 года фигуристка выступила на контрольных прокатах в Москве, после чего не принимала участия ни в одном официальном турнире. В начале сезона Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у неё нейтральный статус, что лишило спортсменку возможности выступать на международных соревнованиях.

Напомним, что ранее Валиева также пропустила этап Гран-при России в Казани из-за болезни.