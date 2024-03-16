Камила Валиева пришла на выборы Президента РФ вместе с мамой

Звезда российского фигурного катания Камила Валиева посетила избирательный участок в Казани вместе со своей мамой. Хотя 17-летняя спортсменка не принимала участия в голосовании, она отметила, что это событие для нее очень значимо.

«Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию», — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Фигуристка отметила, что избирательная кампания организована на высшем уровне и голосование проходит «быстро, понятно и удобно».

«В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле, потому что выборы — это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!» — подчеркнула она.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).