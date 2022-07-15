Камила Валиева приняла участие в гонке на картинге в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева приняла участие в соревнованиях по картингу в Сочи на местном автодроме.

«Мне нравится Сочи, я вообще люблю картинг. На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться. Утренний заезд на картинге помог отвлечься от тренировок на льду и готовиться к вечерним выступлениям с хорошим настроением», — передает слова Валиевой пресс-служба шоу Татьяны Навки.

После выхода на боксерский ринг другой известной фигуристки, Алины Загитовой, опыт еще одной олимпийской чемпионки Валиевой уже не удивляет.