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Ру Тат
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Спорт
15 июля 2022  15:00
Cергей Гаврилов

Камила Валиева приняла участие в гонке на картинге в Сочи

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева приняла участие в соревнованиях по картингу в Сочи на местном автодроме.

«Мне нравится Сочи, я вообще люблю картинг. На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться. Утренний заезд на картинге помог отвлечься от тренировок на льду и готовиться к вечерним выступлениям с хорошим настроением», — передает слова Валиевой пресс-служба шоу Татьяны Навки.

После выхода на боксерский ринг другой известной фигуристки, Алины Загитовой, опыт еще одной олимпийской чемпионки Валиевой уже не удивляет.

#Камила Валиева #фигурное катание #гонки #автоспорт
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