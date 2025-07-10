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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 11:46

Камила Валиева попала в пул допинг-тестирования ISU на предстоящий Олимпийский сезон

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Камила Валиева попала в пул допинг-тестирования ISU на предстоящий Олимпийский сезон
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уроженка Казани Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на предстоящий олимпийский сезон-2025/2026. Соответствующий документ появился на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Помимо Валиевой в списке еще 23 российских фигуриста. Там присутствует Владислав Дикиджи, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и Алина Горбачёва. Эти спортсмены получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире в ОИ в Пекине, который пройдет в сентябре.

Напомним, Камила Валиева получила наиболее строгий вердикт по допинговому делу четыре года. Россиянка сможет тренироваться уже в октября нынешнего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.

#Камила Валиева
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