Камила Валиева попала в пул допинг-тестирования ISU на предстоящий Олимпийский сезон

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уроженка Казани Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на предстоящий олимпийский сезон-2025/2026. Соответствующий документ появился на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Помимо Валиевой в списке еще 23 российских фигуриста. Там присутствует Владислав Дикиджи, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и Алина Горбачёва. Эти спортсмены получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире в ОИ в Пекине, который пройдет в сентябре.

Напомним, Камила Валиева получила наиболее строгий вердикт по допинговому делу четыре года. Россиянка сможет тренироваться уже в октября нынешнего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.