Камила Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга
Фигуристка Камила Валиева еще не вернула медали, которых она лишилась из-за допингового скандала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», – передает слова источника ТАСС.
Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
Камила не сможет выступить на Олимпийских играх 2026-го года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.