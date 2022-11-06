Камила Валиева победила на третьем этапе Гран-при России в Казани

Камила Валиева уверенно шла к победе, лидировав после короткой программы. На выступлении произвольной программы третьего этапа фигуристка заявила четверной тулуп. Валиевой предстояло выступать под одиннадцатым номером. Главными конкурентками на соревновании у Камилы были Вероника Яметова и Ксения Синицына. По итогу соревнований Валиева стала победительницей с отрывом более чем в 30 баллов. Результат Камилы – 241, 72 балла.

Открывала программу спортсменка из республики Беларусь – Виктория Сафонова. Несмотря на свой довольно высокий рост, девушка справилась достойно со всеми прыжками. Отдельное внимания заслуживал сложный каскад тройной лутц-ойлер-тройной сальхов во второй половине. Судьи оценили выступление в 127,44 балла. По итогу за две программы Виктория набрала 190, 17 баллов. Однако эти баллы не пошли в общий зачет, так как Виктория выступала вне конкурса.

Фигуристка из Коми Софья Качанова была первой участницей основной битвы одиночниц. Неудачное выступление в короткой программе, за которую Софья набрала всего 42,91 балла, не позволяло ей бороться за высокие места. На произвольной программе спортсменка показала неплохое выступление и набрала 86,01 балла. Общая сумма баллов за две программы Качановой – 128,92 балла.

Далее выступала Мария Реброва. Фигуристка допустила много ошибок в произвольной программе. У девушки не получились выезды на тройном риттбергере, кроме того, спортсменка приземлила тройной флип на две ноги. За произвольную программу Реброва набрала 109,53 балла. Общая сумма баллов Марии – 160,68 баллов.

Представительница Татарстана – Клара Швецова под овации местной публики неудачно откатала свою программу. Не справилась с двойным тулупом и вместо двух оборотов на акселе скрутила всего один. Выступление Швецовой судьи оценили в 108,88 баллов. Общая сумма баллов Клары – 160,15 баллов.

Анастасия Молчанова в середине своей произвольной программы неудачно приземлилась с тройного риттбергера. По этой причине фигуристка с трудом исполняла последующие прыжки. Результат Анастасии за произвольную программу – 96,14 баллов. Общая сумма баллов за две программы Молчалиной – 150 баллов.

Представительница Санкт-Петербурга – Ксения Гущина чисто откатала произвольную программу. На протяжении всего выступления Ксения демонстрировала дисциплинированность и сосредоточенность. Результат Гущиной за произвольную программу – 132, 44 балла. Общая сумма баллов программы Ксении – 190,78 баллов.

Полина Свириденко – первая участница второй разминки. В короткой программе она набрала 62,16 баллов. В произвольной девушка допустила ряд ошибок, включая падение при выполнении тройного лутца. Результат Свириденко за программу – 112, 84 балла. Общая сумма баллов Полины – 175 баллов.

Виктория Нестерова в середине программы неудачно исполнила тройной аксель. Это сильно повлияло на ее настроение при выполнении последующих элементов. Результат Нестеровой за произвольную программу – 118,71 балла. Общая сумма баллов Виктории – 180,96 баллов.

Воспитанница ЦСКА Мария Парамонова не сумела справиться с волнением во время произвольной программы. Фигуристка упала на тройном лутце и ошиблась при выполнении двойного акселя. Результат Парамоновой за произвольную программу – 121, 32 балла. Общая сумма баллов Марии – 184, 61 балла.

Ксения Синицына – одна из трех главных претендентов на победу в третьем этапе Гран-при России. В короткой программе фигуристка набрала 70, 54 балла. В произвольной девушка блистательно выполнила все прыжки. Сложнейшая программа и прекрасная хореография позволили Синицыной набрать 137, 01 балла. Общая сумма баллов – 207, 55 баллов. Еще до выступлений Яметовой и Валиевой Синицына однозначно была бы в топ-3.

Вероника Яметова из Екатеринбурга также показала эффектное выступление. Высокая скорость девушки при катании и сложнейшие элементы не оставили ни одного зрителя безэмоциональным. При прыжках Вероника допустила небольшие помарки. Однако сложность программы позволила ей спокойно занять второе место. Результат Яметовой за произвольную программу – 134, 44 балла. Общая сумма баллов – 210, 34 балла.

Камила Валиева стала победительницей на третьем этапе Гран-при России. Фигуристка вновь представила программу, посвященную олимпиаде в Пекине. В начале выступления Камиле, к сожалению, не удалось чисто исполнить четверной тулуп. Однако все остальные прыжки Валиева исполнила безукоризненно. По окончании выступления Камила дважды попробовала на бис исполнить четверной тулуп. Однако удачей попытки не закончились. В любом случае Валиева побеждает в соревновании. Ее результат за произвольную программу – 158, 42 балла. Общая сумма баллов- 241, 72 балла.