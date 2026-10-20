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На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 15:03

Камила Валиева отписалась в соцсетях от Соколовской и школы Навки

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Камила Валиева отписалась в соцсетях от Соколовской и школы Навки
Фото: "Татар-информ"

Фигуристка Камила Валиева отписалась в социальных сетях от тренера Светланы Соколовской и академии Татьяны Навки «Наши надежды».

Это произошло после того, как стало известно о возвращении Валиевой в группу Этери Тутберидзе. У Соколовской фигуристка тренировалась с апреля 2025 года, подготовка проходила на «Навка Арене». Сама Соколовская косвенно подтвердила переход, заявив: «Там ей будет лучше».

По данным РИА Новости, Валиева заранее уведомила тренерский штаб академии о своём решении и перед выходными попрощалась с Соколовской. В последние дни она не тренировалась из-за болезни, которая не позволила ей принять участие в этапе Гран-при России в Казани.

Напомним, что в августе ISU присвоил Валиевой нейтральный статус, однако вскоре отозвал его. Срок апелляции на это решение истёк 1 октября.

#Камила Валиева #этери тутберидзе
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