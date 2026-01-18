Камила Валиева объявила о возвращении в фигурное катание и раскрыла ближайшие планы

Фото: © Абдул Фархан / архив ИА «Татар-информ"

Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сделала долгожданное заявление для своих поклонников. Фигуристка официально подтвердила возобновление спортивной карьеры и поделилась графиком своих первых выступлений.

«Дорогие друзья, у меня важная и волнующая новость — я приняла решение вернуться в мир большого спорта. Не скрою, эмоции переполняют, но чувство предвкушения от скорого выхода на соревновательный лёд гораздо сильнее. Уже в конце января я планирую испытать эти ощущения на чемпионате России по прыжкам», — поделилась спортсменка в обращении к подписчикам в социальных сетях.

Кроме того, Валиева анонсировала, где зрители смогут впервые оценить её новую программу. «Я с особым трепетом жду выступления на Кубке Первого канала в марте, где представлю одну из своих свежих постановок. Для меня это будет настоящий праздник, и я буду бесконечно рада, если вы поддержите меня на этом новом этапе. Ваша вера в меня всегда была и остаётся моим главным вдохновением», — добавила фигуристка.

Таким образом, первым испытанием для Камилы станет чемпионат России по прыжкам, который запланирован на 31 января и 1 февраля. Вслед за этим, с 18 по 23 марта, она выйдет на лёд в рамках показательных соревнований Кубка Первого канала. Возвращение одной из самых ярких звёзд отечественного фигурного катания обещает стать одним из главных событий спортивной весны.