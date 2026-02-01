Камила Валиева не прошла в финал чемпионата России по прыжкам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фигуристка Камила Валиева не смогла выйти в финал чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве. В полуфинале спортсменка набрала 53,33 балла и не попала в тройку лучших, что лишило ее шанса побороться за победу.

Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров, многократный призер чемпионата России, победительница Кубка России и участница зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Для Валиевой это первый турнир после возвращения на соревнования. Срок дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил закончился 25 декабря 2025 года.

В октябре она приступила к тренировкам в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее она сотрудничала с Этери Тутберидзе.