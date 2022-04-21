Камила Валиева назвала главную для себя проблему на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что ей не хватало мамы на Олимпиаде в Пекине. Напомним, что уроженка Казани победила в командном зачете соревнований.

«Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше. Ковидный протокол, ежедневная сдача ПЦР-тестов... Всё это тревожило, немного выбивало из привычного ритма, но, несмотря ни на что, мы радовались, что оказались в Пекине на Олимпийских играх. Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот, после мне особенно не хватало мамы, её поддержки», - приводит слова Валиевой Cosmopolitan.

После победы в командных соревнованиях вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. Сначала фигуристке запретили тренироваться в Пекине, однако позже отменили данное решение. В итоге, в личных соревнованиях спортсменка заняла лишь четвертое место.

«Олимпиада — это соревнования, не похожие ни на какие другие. Обычные старты длятся 2–3 дня. На Олимпиаду мы приехали за две недели до ее начала. Тренировок, к которым мы привыкли, там не было. Каждый день лишь по 30–40 минут льда. За то же время нужно успеть попрыгать все прыжки, отработать вращения, дорожки шагов и прокатать программу. И сами соревнования состоят из командного турнира и личного. Трудно поддерживать форму с таким малым количеством ледовых тренировок.

Ну и, конечно, ответственность совсем другая, особенно в командном турнире, когда от твоих прокатов зависит судьба ещё пяти фигуристов», - заявила Валиева.