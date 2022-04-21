Камила Валиева: «На хейтеров не реагирую, поэтому они мне ничего и не пишут?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о своих взаимоотношениях с подписчиками в соцсетях.

«У меня совсем немного времени на соцсети. На хейтеров я не реагирую, может быть, поэтому они мне ничего и не пишут? (Смеется.) Не знаю... Надо будет подумать над этим», - цитирует фигуристку Cosmopolitan.

Также Валиева заявила, что всемирная известность не повлияла на ее мировоззрение.

«Моё восприятие себя не изменилось. Я стараюсь быть скромной и вежливой. Успех не мешает мне в повседневной жизни. Наоборот, он мне очень сейчас помогает пережить непростые времена», - сказала Валиева.

Напомним, после победы фигуристки в командных соревнованиях Олимпиады в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. Сначала фигуристке запретили тренироваться в Пекине, однако позже отменили данное решение. В итоге, в личных соревнованиях спортсменка заняла лишь четвертое место.