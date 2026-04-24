Камила Валиева и Никита Нестеров расстались из-за серьезной ссоры

Появилась информация о том, что фигуристка Камила Валиева и хоккеист Никита Нестеров расстались после полутора лет отношений.

По данным Telegram-канала «Mash на спорте», к разрыву привела крупная ссора, после которой 33-летний спортсмен уехал в Челябинск. Хотя пара публично не комментировала свой роман, слухи о нём ходили давно: их замечали вместе после фото из Венеции и появления Валиевой на матчах ЦСКА в куртке с фамилией «Нестеров». Сама фигуристка поставила лайк под видео с фразой: «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

Расставание происходит на фоне серьёзных перемен в карьере хоккеиста: будучи олимпийским чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, Никита Нестеров может покинуть московский ЦСКА и, по слухам, уже отправился в Челябинск для подписания контракта с «Трактором».

Сама 19-летняя Валиева вернулась к полноценным тренировкам в октябре 2025 года и с 25 декабря 2025 года официально имеет право участвовать в соревнованиях после окончания срока дисквалификации.