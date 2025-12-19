Камиль хазрат Самигуллин: Прямая линия – возможность лично обратиться к Президенту

Муфтий Татарстана, Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин назвал прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным возможностью для каждого гражданина России напрямую поговорить о том, что его волнует с главой государства. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Прямая линия – это большая возможность для граждан лично к нему обратиться. И мы видели, что прямо в ходе эфира и до его начала вопросы граждан моментально решались. С другой стороны, прямой эфир продемонстрировал смелость Президента – не каждый глава государства готов к вопросам и просьбам от народа, к жалобам. Тем более этот формат допускает спонтанные, несрежиссированные вопросы.

Каждый, кто смотрел прямую линию, наверное, ждал вопроса, который волнует его лично. Я тоже услышал то, что хотел: у народов России – общие ценности, что на СВО плечом к плечу служат бойцы разных национальностей и вероисповеданий. Он даже обмолвился, что у исламских стран общие с Россией ценности.

Спасибо журналисту из Татмедиа, что задал вопрос о развитии ислама. Путин поздоровался по-татарски. И назвал Татарстан в высшей степени положительным примером в вопросе развития ислама и межрелигиозных отношений. Он сказал: "У нас, православных, с мусульманами совпадают традиционные ценности". Приятно было услышать и про Болгарскую исламскую академию: он отметил, что исламских богословов готовить важно», – пишет Самигуллин.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задавать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.