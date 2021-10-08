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Ру Тат
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8 октября 2021  13:34
Арсений Каримов

Камиль хазрат Самигуллин: Президент РТ напомнил о 1100-летии принятия ислама в 2022 году

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Сегодня Президент Татарстана обратился к Госсовету РТ с традиционным посланием. В нем он напомнил о том, что в 2022 году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, рассказал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

«Президент РТ напомнил, что в следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама в этих землях и будет начато строительство нескольких мечетей», — отметил собеседник информагентства.

Кроме того, Минниханов призвал уделить особое внимание контролю качества производства халяльной продукции в Татарстане, добавил муфтий.

#Послание Президента РТ #камиль самигуллин
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