Камиль хазрат Самигуллин: Президент РТ напомнил о 1100-летии принятия ислама в 2022 году
Сегодня Президент Татарстана обратился к Госсовету РТ с традиционным посланием. В нем он напомнил о том, что в 2022 году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, рассказал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.
«Президент РТ напомнил, что в следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама в этих землях и будет начато строительство нескольких мечетей», — отметил собеседник информагентства.
Кроме того, Минниханов призвал уделить особое внимание контролю качества производства халяльной продукции в Татарстане, добавил муфтий.