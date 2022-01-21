Камиль Самигуллин: Закладка камня Соборной мечети состоится в рамках майских мероприятий

Закладка камня в основание будущей Соборной мечети в Казани состоится в рамках майских мероприятий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.

По его словам, мечеть уже включена в план федеральных мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Подразумевается, что закладка камня [в основание будущей мечети] состоится в рамках майских мероприятий. А в Татарстане если камень закладывается, то объект всегда достраивается. Поэтому мечеть будет построена, иншаллах (если пожелает Аллах. — Ред.), — пояснил Камиль Самигуллин.

Он добавил, что остаются еще технические вопросы — привязки, согласования. Камиль Самигуллин надеется, что все удастся решить положительно.

«Самое главное, что уже принято политическое решение», — сказал Самигуллин.