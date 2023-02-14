Камиль Самигуллин: Россия подготовлена к развитию концепции халяль внутри страны

В России сложились все необходимые условия для полноценного развития индустрии халяль внутри страны. Такое мнение на брифинге, посвященном международному форуму KazanForum, высказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Радует, что это мероприятие вышло на федеральный уровень. Это показывает, что руководство страны готово к развитию отношений с исламским миром, а также к развитию концепции halal-lifestyle внутри страны», – подчеркнул он.

По словам Самигуллина, каждый год форум показывает, что у зарубежных участников халяль-индустрии есть живой интерес к Татарстану и России, их истории, традициям и практикам.

Напомним, 17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Первое заседание оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина прошло 2 февраля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.