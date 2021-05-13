Камиль Самигуллин: Уважение к соседу заложено в татарине с рождения

Где татары, там царят мир и уважение. При этом утверждение в известной татарской пословице «Где татары — там опасность» не соответствует действительности. Таким мнением во время своего выступления на праздничном намазе поделился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Татары всегда были народом верующим, сдержанным, воспитанным, работящим, трудолюбивым, образованным, умеющим оказывать уважение. Они смогли повести за собой другие народы, сумели распространить религию. Татары приняли ислам добровольно, и не навязывали свою религию другим народам. Наши предки добровольно приняли мусульманскую веру 1100 лет назад», — сказал муфтий.

Хазрат напомнил, что межконфессиональное согласие — это результат воспитанности и прекрасных черт характера.

«Наш Создатель предписал оказывать сдержанность в споре», — отметил он.

«Уважение к соседу заложено в татарине с рождения. Я убежден: там, где живут татары, царят мир и согласие», — заявил Камиль Самигуллин.

Сегодня, 13 мая, мусульманский мир празднует окончание священного месяца Рамадан — Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. Главный намаз республики прошел в Галеевской мечети Казани. С праздничной проповедью выступил председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В намазе также приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров.