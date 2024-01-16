Камиль Самигуллин сообщил о начале изучения объемной рукописи Шигабутдина Марджани

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин надеется, что в следующем году появится возможность ознакомиться с еще одним объемным трудом Шигабутдина Марджани. Об этом он заявил на круглом столе по случаю 206-летия выдающегося ученого и просветителя.

«К сожалению, пока не все работы изучены. Не исследованная учеными рукопись хранится в КФУ. Жаль, но у нас никто не занимается изучением этой шести-семитомной работы. Были версии, что другой вариант этого труда находится в Ташкенте, Санкт-Петербурге, но мы не смогли найти эту книгу. Один вариант у турок. Они его готовят, через шесть месяцев эту книгу отдают в печать. Я надеюсь, что через год этот труд дойдет и до нас», — рассказал муфтий на мероприятии в мечети «Аль-Марджани».

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман РТ также упомянул о рукописи, которую было решено не переводить с арабского языка.

«У нас есть [еще] рукопись, но мы ее не выпустили. Там, к примеру, он (Шигабутдин Марджани — прим. Т-и) запрещает совершать никах с девушками немусульманского вероисповедания. И довольно резко высказывается о других национальностях. Поэтому мы эту рукопись решили не переводить и не издавать», — пояснил муфтий.

Сегодня представители духовенства и ученые посетили могилу Шигабутдина Марджани на кладбище Новой Татарской слободы.

Материал подготовила Гелюза Ибрагимова.