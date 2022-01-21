Камиль Самигуллин: Соборная мечеть должна стать новым символом

Соборная мечеть в Казани, строительство которой активно обсуждается, должна стать духовно-просветительским центром, новым символом, новым местом притяжения нашей столицы, считает председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин. Об этом в интервью он рассказал ИА «Татар-информ».

«Может быть, мечетей в Казани и много, и они находятся в шаговой доступности, особенно в Старо-Татарской слободе. Но сегодня есть потребность в том, чтобы единоверцы могли собраться вместе на одной площадке, образно говоря — в одном ряду, невзирая на социальное положение друг друга», — пояснил он.

Как рассказал Камиль хазрат, ежегодно Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов вместе с мусульманами Татарстана разделяет радость праздников. Вместе с народом он совершает праздничную молитву.

«И это желание, на самом деле, обоюдно: верующие в свою очередь стремятся попасть именно в ту мечеть, куда приходит наш национальный лидер. В этом смысле мечеть играет очень важную роль в единении народа», — добавил он.

Камиль Самигуллин подчеркнул также, что в Казани не хватает площадей для проведения джаназа (заупокойная молитва. — Ред.), чтобы достойно проводить уважаемых и выдающихся единоверцев.

Он считает, что сегодня нужно рассматривать возможность использования мечетских площадей не только для религиозных, но и научных, образовательных, воспитательных, культурных мероприятий.

«10 тысяч человек — так мы примерно заявляем о ее вместимости. Но все будет зависеть от проекта, места, от согласований. И, на самом деле, есть даже потребность в увеличении площади», — подчеркнул Самигуллин.

Он предположил, что возможно создание рабочей группы, которая бы объехала ключевые мечети. «Думаю, нам предстоит изучить опыт, обогатить его своими традициями. Должно быть что-то хорошее и интересное. Тем более событие очень важное».