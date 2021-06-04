Камиль Самигуллин: Сейчас в России три мечети могут образовать свой муфтият

Председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался о практике создания множества муфтиятов в регионах.

«В Свердловской области — не то пять, не то шесть муфтиятов. Значит, есть благоприятные условия. Да, к сожалению, в России три мечети могут объединиться и создать свой муфтият. Слава Аллаху, духовное управление у нас только одно. Возможно, в будущем объединимся, будем работать вместе. На нынешнее мероприятие, независимо от муфтията, нас собрал Всемирный конгресс татар», — заявил Самигуллин на XI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

По итогам форума будет принята резолюция. «Самое важное наше предложение, которое войдет в резолюцию, касается в первую очередь подготовки к 1100-летию принятия ислама [волжскими булгарами]. Во вторую очередь коснемся переписи населения. Хотим обозначить важность вопроса сохранения татарского языка. Мне кажется, надо отметить эти три позиции», — сказал Камиль хазрат Самигуллин корреспонденту ИА «Татар-информ».

Фото: Адель Ахметзянов.