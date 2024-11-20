Камиль Самигуллин награжден почетным знаком «За преданное служение земле Донбасса»

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин удостоен почетного знака «За преданное служение земле Донбасса». Соответствующее решение принял муфтий ЛНР Эльдар Гамбаров.

«Награда ДУМ ЛНР присуждена Камилю хазрату «За значительный вклад в становление и развитие региона, заслуги в области межконфессионального и межнационального сотрудничества, укрепление и трансляцию высоких духовных принципов, а также за заслуги в деле защиты Отечества», – сообщили в ДУМ РТ.

Самигуллин – один из российских муфтиев, активно поддерживающих участников специальной военной операции и мусульман Донбасса. Муфтий РТ лично совершил пять поездок в зону СВО. Под руководством Самигуллина муфтият Татарстана направил военнослужащим девять гуманитарных грузов.