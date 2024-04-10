Камиль Самигуллин: Надо радоваться тому, что дает Аллах, и быть благодарным

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своей проповеди по случаю Ураза-байрама, сославшись на одно из преданий, обратил внимание на необходимость не поддаваться унынию и страстям.

«Есть такое предание об имаме Абу Ханифе. Однажды, когда он вел урок, ему принесли весть: „О имам! Твои караваны разграблены!“. Имам, не поведя и бровью, спокойно произнес: „Альхамдулиллах“ („Хвала Аллаху“) и продолжил урок. Немного погодя тот же человек снова врывается в двери и сообщает: „О имам! Произошла ошибка, разграбленные караваны не твои, твои — в порядке и сохранности!“. Абу Ханифа снова невозмутимо произносит: „Альхамдулиллах“», — рассказал начало истории председатель ДУМ РТ.

«Шакирды в недоумении: как можно одинаково реагировать на две противоположных вести? Тогда имам сказал им: «Услышав первую новость, я обратился к своему сердцу и не нашел в нем никакого сожаления о пропавшем имуществе. Я почувствовал благодарность за то, что Аллах не оставил в нем места для любви к мирским благам. После второго сообщения я снова обратился к своему сердцу — и там не было радости за обретенное имущество. И я снова ощутил благодарность за то, что Аллах не оставил в нем места для любви к мирским благам», — продолжил Камиль хазрат.

«Сегодня люди часто впадают в уныние, поддаваясь страстям и не умея довольствоваться тем, что у них есть. Чтобы добиваться успеха, нужно быть преисполненным решимости в преданности Аллаху, радоваться тому, что Он дает, и быть благодарным за это», — заключил муфтий Татарстана.