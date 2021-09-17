Камиль Садриев: Процесс голосования в Татарстане проходит максимально прозрачно

Избиратели и представители политических партий могут следить за ходом думских выборов в Центре общественного наблюдения, который открылся в ИТ-парке Казани. Одним из первых центр посетил депутат Госсовета РТ, руководитель общественной приемной председателя партии «Единой России» Камиль Садриев.

«Впервые организована такая площадка в Татарстане – это очень интересный проект! Сюда может прийти любой человек, заинтересованный в том, как проходят выборы. Здесь в режиме реального времени мы можем наблюдать за ходом голосования на избирательных участках. У меня как у депутата Госсовета РТ к процессу замечаний нет – все проходит максимально прозрачно», – отметил Садриев.

Он также призвал татарстанцев прийти на избирательные участки и проголосовать за своих кандидатов.

«Сегодня первый день голосования. Согласно Конституции России, мы формируем высший орган законодательной власти Российской Федерации. От деятельности этого органа зависит качество жизни всех россиян», – подчеркнул депутат.

В Татарстане с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва. В бюллетенях избирателей ждут 14 политических партий и в общей сложности 53 кандидата в шести одномандатных округах республики.