Камиль Назмиев назначен и.о. главы исполкома Тукаевского района

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Камиль Назмиев назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Тукаевского района. Решение единогласно принято на внеочередной сессии совета муниципального образования, сообщают «Челнинские известия».

Депутатам его представил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров. Он отметил, что пост главы администрации района пустует после отставки Фаила Камаева. Поэтому ожидается, что после соблюдения ряда процедур Назмиев возглавит район.

«Прошло достаточно времени. Долго без руководителя район оставаться не может», — подчеркнул выступающий.

По словам Сафарова, район считается точкой роста Татарстана, поэтому решение о его новом руководителе — важный вопрос, нуждающийся в рассмотрении.

Напомним, что Камиль Назмиев трудился на должностях заместителя главы Мензелинского района, руководителем исполкома Мензелинского района, с 2021 года занимал должность заместителя директора филиала АО «Сетевая компания» в Нижнекамске. 15 сентября 2022 года был назначен замруководителя исполкома Нижнекамска, с октября того же года — руководителя исполкома города. Перед назначением в Тукаевском районе являлся руководителем Прикамского территориального управления Минэкологии РТ.