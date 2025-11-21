Камиль Исхаков рассказал, как проходила работа по определению возраста Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тысячелетний юбилей Казани смог заложить хороший фундамент на дальнейшее преобразование города. Об этом заявил помощник Раиса РТ, генеральный директор Казанского научно-производственного объединения вычислительной техники и информатики, бывший глава столицы Татарстана Камиль Исхаков на всероссийской научно-практической конференции «Казань тысячелетняя».

«Мы начали проводить работу, чтобы у нашего города появился свой год, день рождения. И мы понимали, что нам трудно будет что-либо доказать по поводу этого. Но хотелось, чтобы произошел взрывной момент, который нужен был для решения многих проблем города», – рассказал он.

Подготовка соответствующих материалов для определения возраста Казани началась в 1994 году. По словам Исхакова, большую работу проделали археологи, которые провели 27 крупных раскопок.

«Благодарны первому Президенту республики Минтимеру Шаймиеву, который разрешил на территории Казанского Кремля вести раскопки. И именно там мы нашли основные доказательные материалы по этому вопросу. Некоторые люди упрощают, говоря, что нашли просто монетку. Во время раскопок было обнаружено более 2 тыс. материальных находок», – подчеркнул он.

Чтобы правильно установить возраст Казани, привлекли свыше 80 отечественных и зарубежных ученых. Они обнаружили около десяти неисследованных рукописей, 57 ранее неизвестных карт.

«Все материалы были переданы в институты истории Академии наук России, которые рассматривали материалы и делали по ним заключения. Мы понимали, что в России не найдем такого количества лабораторий, учреждений, которые смогут исследовать найденные материалы, поэтому вынуждены были на экспертизу отправлять и за рубеж. Находки отправлялись во Францию, Германию, Египет и в другие страны, где готовили окончательные заключения», – сообщил Исхаков.

Проводя такую масштабную работу, удалось даже сделать открытие – создать новую методологию определения возраста города. Это признала Академия наук России.

«То есть это не было какое-то легкое похождение, это была очень большая, кропотливая работа. Очень много доказательного материала удалось найти. Наверное, еще будут различные исследования в этом плане. Вполне возможно, что и возраст нашего города даже больше», – заключил бывший мэр Казани.

Указ «О праздновании 1000-летия основания города Казани» подписал в 1999 году первый Президент России Борис Ельцин. В этом году Казань отмечает свое 1020-летие.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».