Камиль Исхаков рассказал, как проходила работа по определению возраста Казани
Тысячелетний юбилей Казани смог заложить хороший фундамент на дальнейшее преобразование города. Об этом заявил помощник Раиса РТ, генеральный директор Казанского научно-производственного объединения вычислительной техники и информатики, бывший глава столицы Татарстана Камиль Исхаков на всероссийской научно-практической конференции «Казань тысячелетняя».
«Мы начали проводить работу, чтобы у нашего города появился свой год, день рождения. И мы понимали, что нам трудно будет что-либо доказать по поводу этого. Но хотелось, чтобы произошел взрывной момент, который нужен был для решения многих проблем города», – рассказал он.
Подготовка соответствующих материалов для определения возраста Казани началась в 1994 году. По словам Исхакова, большую работу проделали археологи, которые провели 27 крупных раскопок.
«Благодарны первому Президенту республики Минтимеру Шаймиеву, который разрешил на территории Казанского Кремля вести раскопки. И именно там мы нашли основные доказательные материалы по этому вопросу. Некоторые люди упрощают, говоря, что нашли просто монетку. Во время раскопок было обнаружено более 2 тыс. материальных находок», – подчеркнул он.
Чтобы правильно установить возраст Казани, привлекли свыше 80 отечественных и зарубежных ученых. Они обнаружили около десяти неисследованных рукописей, 57 ранее неизвестных карт.
«Все материалы были переданы в институты истории Академии наук России, которые рассматривали материалы и делали по ним заключения. Мы понимали, что в России не найдем такого количества лабораторий, учреждений, которые смогут исследовать найденные материалы, поэтому вынуждены были на экспертизу отправлять и за рубеж. Находки отправлялись во Францию, Германию, Египет и в другие страны, где готовили окончательные заключения», – сообщил Исхаков.
Проводя такую масштабную работу, удалось даже сделать открытие – создать новую методологию определения возраста города. Это признала Академия наук России.
«То есть это не было какое-то легкое похождение, это была очень большая, кропотливая работа. Очень много доказательного материала удалось найти. Наверное, еще будут различные исследования в этом плане. Вполне возможно, что и возраст нашего города даже больше», – заключил бывший мэр Казани.
Указ «О праздновании 1000-летия основания города Казани» подписал в 1999 году первый Президент России Борис Ельцин. В этом году Казань отмечает свое 1020-летие.
Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».