«Ринат им не зашел». Камил Гаджиев высказался об отказе UFC от Фахрединова

Известный спортивный функционер, промоутер турниров по смешанным единоборствам Гамил Гаджиев объяснил, почему первому татарскому бойцу в UFC Ринату Фахретдинову не удалось удержаться в лиге, несмотря на положительную серию побед. В беседе с «ТИ-Спортом» он заявил, что Гладиатор оказался слишком «пресным» для промоушена.

– Я думаю, что от Рината Фахретдинова ждали, что он начнет феерить. Начнет много высказываться и так далее. А он, в моем понимании, в свою бытность в UFC превратился в такого скромного парня с правильными взглядами на вещи. Это сегодня не совсем то, что надо мировому промоушену UFC. Да, скромный парень — хорошо. Точнее я скажу так, что правильный взгляд на вещи — это хорошо, но лишняя скромность в данном случае никого не украшает. Поэтому им Ринат не зашел. Они дождались, когда у него закончится контракт, и просто расстались. Ведь он же по спортивному принципу, на самом деле, вполне мог в лиге быть.

– Считаете, не хватило трэштока, хотя он старался в этом плане себя продвигать?

– Да, не хватило трэштока, не хватило социальности, не хватило активности. То есть не хватило некоего драйва. Ну посмотри на Армана Царукяна — ну он везде! Из каждого утюга, как говорится, да? Даже ребята из Дагестана, например, которые всегда следят за» базаром», все равно они что-то говорят. Да, они там десять раз, конечно, подумают, отфильтруют. Ринат в этом плане был такой чуть молчун, – сказал Камил Гаджиев.

Напомним, Ринат Фахретдинов завершил выступления в UFC в конце 2025 года. Сам боец прокомментировал уход из лиги, отметив, что это не было увольнением в классическом понимании — стороны просто не смогли достичь согласия по новым условиям

За время карьеры в промоушене Фахретдинов сохранил статус непобежденного бойца, показав результат 6–0–1. В своем последнем бое он одержал победу над шведским бойцом Андреасом Густафссоном техническим нокаутом (TKO) в первом раунде (0:54) на турнире UFC Fight Night 258.