«Ками» или «Русская ракета»: Валиева vs Трусова – кто круче вернется на лед

На следующей неделе для нашей основной сборной по фигурному катанию стартует турнир в Японии. Но есть наряду с этим событие, за которым мы будем следить с невероятным интересом - противостояние Трусовой и Валиевой. Камила токийский турнир пропускает, но не перестаёт быть обсуждаема. О шансах обеих девушек на новый сезон - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Допинговое прошлое и уход от Тутберидзе

За последние четыре года, которые прошли с пекинской Олимпиады, утекло так много спортивной воды. И в первую очередь, многое изменилось для, наверное, самой талантливой фигуристки страны в 21 веке Камилы Валиевой. События 8 февраля 2022 года сама спортсменка, думаю, позже будет описывать в своих мемуарах с особым ощущением. Именно в тот день все планы и мечты в спортивной карьере, казалось рухнули.

Если помните, к тому моменту сборная с ее участием выиграла командный турнир на Олимпиаде. Потом пришла та самая страшная новость - в пробе с чемпионата России обнаружен триметазидин. Напомню, далее казанской фигуристке предстояло через несколько дней выходить на турнир одиночниц. А ту картину, где плачущая 15-летняя русская девчонка проходит в микст-зоне журналистов, и у каждого в глазах читает лишь один вопрос про допинг, видел весь мир.

Помним мы и слезы, и разобранное состояние в личном первенстве, где она стала четвертой. А дальше несколько лет разбирательств, судов, но в итоге спортивная инстанция непреклонна - нужна отбыть дисквалификацию четыре года. Благо, что отсчет этого самого срока начинался с момента совершения «преступления».

Не забудем мы также и глупую защиту фигуристки, и наспех написанную швейцарскими адвокатами версию про лекарство и дедушку. Что сейчас, спустя годы, звучит еще более комично. Вспомним и то, что лишь в январе 2024 года хоть что-то о ситуации сказала тренер спортсменки на тот момент Этери Тутберидзе.

Но, как говорится, у всего в этой жизни есть особый момент - год после. В случае с Валиевой, четыре года после. Октябрь 2025. До конца ее дисквалификации остается всего два месяца, мало кто верил, что Камила вернется в спорт, удобно устроившись в шоу Татьяны Навки. Да и ее форма внешне вызывала вопросы. Но Валиева делает ход конем - сначала объявляет, что уходит от Этери Георгиевны.

Камила Валиева Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Хореограф Даниил Глейхенгауз тогда скажет, что никакого конфликта не было и прощальный разговор прошел в нормальной обстановке. Но все мы понимаем, что когда тренер в такой ситуации молчит почти два года, а потом выходит и обтекаемо говорит - дескать, «спортсменку поддерживаю, но на нас клевещат», это волей-неволей вызывает вопросы. И видимо, эта обида в самой фигуристке тоже сыграла.

Шанс для Соколовской и нейтральный статус

Валиева ушла к Светлане Соколовской. К тренеру, у которой в одиночном катании мало кто добивается результата. Но фигуристка пошла на этот риск. По сути, этим решением, она дала шанс многое доказать и самой Соколовской, и, как минимум, себе. Потому что, уверен, Камила читает, что о ней пишут в интернете. Видела и видит определенный скепсис по поводу своей персоны. Но все равно идет туда, где страшно и неизвестно.

Я до сих пор помню, как в начале этого года она заявилась на чемпионат России по прыжкам. И как ее приветствовал зал! В эту секунду стало понятно - есть Валиева и все остальные. Она обладает чем-то особенным, чем-то невероятным. Какая-то такая аура, что ты просто влюбляешься в ее катание.

Камила Валиева Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Потом долгий процесс ожидания и еще одна победа - фигуристка получила нейтральный статус. И впервые с той самой Олимпиады появится на мировой арене. Что символично, произойти это могло уже в начале сентября в Японии на Kinoshita Group Cup. Но туда они вместе с Соколовской позже решили не заявляться.

В конце сентября состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России. А дальше последует три этапа Гран-при от ISU - в Тбилиси, Алматы и Будапеште. Вот только куда пустят и согласуют российских фигуристов - большой вопрос. Поэтому, международное возвращение Валиевой пока откладывается. Надеемся не надолго.

Истерика в Пекине, рождение ребенка, камбек к Тутберидзе

Но не только Валиева решила вернуться. Это сделает и другая прима российского фигурного катания, «Русская ракета» Александра Трусова. Как ни странно, ее важная часть предыстории тоже относит нас к пекинской Олимпиаде 2022 года. Если помните, тогда в турнире одиночниц она боролась за победу с еще одной россиянкой – Анной Щербаковой.

Девушек разделили всего четыре балла - 255 против 251. А то, что устроила Александра при объявлении оценок, запомнили все. Это была настоящая истерика, попавшая в эфиры мировых трансляций:

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лёд! У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!», - кричала тогда Трусова.

Это было обращено тогда к её тренеру – Этери Тутберидзе. К слову, позже, девушка объяснила это тем, что «хотела плакать и плакала».

После той Олимпиады она еще немного покаталась на высоком уровне, а потом, особенно, когда наступило отстранение, все больше фокус пошел на семью - вышла замуж за Макара Игнатова, а в 2025 году у пары родился сын. И казалось, что еще надо - медаль главного старта в жизни есть, семья есть, благосостояние и участие в шоу пожалуйста. Живи да радуйся. Но Трусова, она же Игнатова, девушка с характером.

Александра Трусова Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Подумала и решила - возвращаюсь. Тем более, что достаточно быстро удалось вернуть четверной прыжок. Тренера не меняла - её преданность Тутберидзе осталась несмотря ни на что. Накануне девушка заявила, что все программы поставлены - отступать некуда:

«График тренировок выстроен. Цели поставлены. Пути назад, судя по всему, тоже уже нет. Хорошо, что рядом есть те, кто поддерживают», — написала Трусова своих социальных сетях.

В отличие от Камилы, Трусова в Токио полетит. И возможно уже там мир снова увидит силу и грацию российского женского катания во всей красе. В том числе и в исполнении Александры.