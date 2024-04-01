Камеры с ИИ и перекрытие дорог в центре: какие изменения ожидают жителей Казани весной

На этой неделе устанавливаются ночные плюсовые температуры, таяние снега может значительно усилиться

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Метшин поручил мониторить ситуацию с паводками «не из кабинетов»

Зимний сезон 2023/2024 года побил все предыдущие «снежные» рекорды Казани. С декабря по февраль в столице Татарстана выпало 180 мм осадков, или 135% от годовой нормы. Особенно снежным выдался январь, а в начале февраля Казань заняла второе место в списке самых заснеженных городов России. С улиц города вывезли 2,1 млн тонн снега.

По данным прогноза Гидрометцентра, в начале апреля температура воздуха прогреется в дневные часы до 6, а в некоторых районах до 9 градусов тепла. В ночные часы температура вырастет с нуля до 3 градусов тепла.

Чтобы избежать негативного сценария при половодье, в Казани еще 25 марта ввели режим повышенной готовности. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин поручил ведомственным службам активнее мониторить ситуацию с паводком в Казани.

«Начинается горячая пора — переход зимы в лето. С учетом выпавшего снега и температурного режима, который наступил, мы в преддверии серьезных испытаний городской инфраструктуры [не только] в целом по стране, но и с учетом выпавшего снега — в Татарстане. У нас режим повышенной готовности к паводку», — подчеркнул он.

В связи с тем, что уже на этой неделе устанавливаются ночные плюсовые температуры, таяние снега может значительно усилиться. Обращаясь к руководителю исполкома Рустему Гафарову, главам районов, управляющим компаниям, мэр поручил им круглосуточно держать на контроле обстановку с половодьем в городе.

Ильсур Метшин поручил круглосуточно держать на контроле обстановку с половодьем в городе Фото: kzn.ru

«Сами на этой неделе проедем, посмотрим. Нужно быть на связи с ТОСами (территориальное общественное самоуправление, – прим. Т-и), предприятиями, жителями, но и самое важное — реакция должна быть оперативной. Поэтому просьба мониторить ситуацию не из кабинетов, не тогда, когда что-то уже случится, а держать на контроле до завершения паводка. Ногами проходить», — сказал Метшин.

Отдельно мэр поручил ускорить темпы очистки ливневых канализаций.

«Разговоры, мол, у нас не хватает денег, не хватает дворников — давайте их оставим на потом, мобилизуем все ресурсы, потенциал наших предприятий, МУПов, управляющих компаний. <…> Мы эту работу знаем», — заключил градоначальник.

В Казани из-за ремонта тепловода перекроют часть Булака

В городе с приходом потепления начались работы по благоустройству. Так, например, 10 апреля Казанские тепловые сети АО «Татэнерго» начнут реконструкцию участка тепловода на улице Право-Булачной. Работа будет вестись от дома №13 до Жарковского моста через Булак, рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

На время работ перекроют тротуар вдоль протоки Булака и одну левую крайнюю полосу движения транспорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планируется заменить трубопроводы диаметром 820 мм протяженностью почти 700 кв. метров. Они станут завершением начатой в прошлом году реконструкции магистрального тепловода №2.

На время работ перекроют тротуар вдоль протоки Булака и одну левую крайнюю полосу движения транспорта. В дневное время суток для движения откроют среднюю и правую крайнюю полосу. С 19 часов вечера и до 7 часов утра, а также днем с 10 до 15, в часы минимальной нагрузки улицы, будет закрываться средняя полоса движения.

«Кроме ограничения движения замена тепловода связана и с прекращением подачи тепла. Учитывая, что отопительный период еще не завершен, отключение подачи тепла планируется не раньше 26 апреля», – добавил Гиниятуллин.

Под это отключение попадает 21 многоквартирный дом (МКД), 2 детских сада, 1 школа, 6 гостиниц и 3 спортивных объекта. Демонтаж и монтаж трубопроводов продлится до 25 мая, после чего подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет восстановлена. Все работы планируют завершить до 16 июня.

Искандер Гиниятуллин: «Приношу извинения горожанам и гостям города за доставленные неудобства. Прошу учесть важность проводимых работ» Фото: kzn.ru

На улице Московской в Казани до конца апреля будет затруднено движение транспорта

В субботу, 30 марта, также начались подготовительные работы для ремонта водовода «Водоканала» диаметром 600 мм по улице Московской. Конструкция служит казанцам уже больше 40 лет.

Заменить планируют два участка общей протяженностью 470 метров от улицы Парижской Коммуны до улицы Галиаскара Камала, а также от улицы Рустема Яхина до Кировского переулка. Водоснабжение и водоотведение во время работы ограничивать не будут, это сделают только в период врезки в новый водовод. Ремонт завершат до конца апреля, до начала дорожных работ.

«Размещение приямков для прокладки трубопровода и спецтехники займет половину проезжей части улицы Московской, уменьшив ее пропускную способность. Для движения транспорта останется по одной полосе в каждом направлении. Закрытие полосы движения потребовало демонтировать контактную сеть и изменить схему движения троллейбусного маршрута №7, улица Халитова – ж/д вокзал», – отметил Искандер Гиниятуллин.

До завершения работ маршрут будет функционировать по временной схеме движения Халитова – Речной порт без заезда на улицы Московскую, Чернышевского и Саид-Галиева. Измененная часть маршрута будет проходить по улицам Пушкина, Татарстана, Девятаева с организацией новых остановок на улицах Габдуллы Тукая, Татарстана, Карима Тинчурина, на автовокзале и в речном порту. Количество подвижного состава и интервал движения на маршруте не изменится: по рабочим дням будет эксплуатироваться 11 единиц техники с интервалом 7-8 минут, по выходным – 7 единиц с интервалом в 10-11 минут.

30 марта начались подготовительные работы для ремонта водовода «Водоканала» диаметром 600 мм по улице Московской Фото: kzn.ru

«Приношу извинения горожанам и гостям города за доставленные неудобства. Прошу учесть важность проводимых работ для надежного и качественного обеспечения населения коммунальными ресурсами. Комитет по транспорту города Казани просит автомобилистов и пассажиров местного транспорта учитывать эти временные ограничения и изменения маршрута, быть внимательными, руководствоваться установленными дорожными знаками, заранее планировать свой маршрут», – заключил замруководителя исполкома Казани.

В Казани установят 25 камер с искусственным интеллектом для наблюдения за грузовиками

Чиновники обсудили также контроль за соблюдением правил перевозки грузов тяжелой техникой по городу. С начала 2024 года в Казани с помощью искусственного интеллекта выявили 13 случаев перевозки сыпучих грузов на автомобилях без пологов, административные комиссии назначили штрафы на общую сумму 615 тысяч рублей, рассказал начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Наиль Биктагиров.

Наиль Биктагиров рассказал, что с начала 2024 года в Казани с помощью искусственного интеллекта выявили 13 случаев перевозки сыпучих грузов на автомобилях без пологов Фото: kzn.ru

«В конце 2023 года в целях контроля и пресечения данного нарушения исполнительным комитетом города Казани была проработана и внедрена система круглосуточной автоматической эксплуатации транспортных средств, допускающих перевозку сыпучих материалов без использования полога. Камеры, выявляющие нарушения с использованием искусственного интеллекта, установлены в точках с плотным автомобильным трафиком», – прокомментировал докладчик.

На данный момент в городе функционирует две камеры с ИИ, но в апреле планируют ввести еще 25 камер.

«Понемногу начинаем использовать искусственный интеллект для контроля выполнения правил благоустройства. Эти технологии помогают выявлять нарушителей без привлечения человеческих ресурсов. Будем наращивать эти возможности», – заключил мэр Казани Ильсур Метшин.

На данный момент в городе функционирует две камеры с ИИ, но в апреле планируют ввести еще 25 камер Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По программе «Наш двор» благоустроят территории 452 казанских домов

Благоустройство затронет не только городские улицы, но и дворы. В этом году в Казани по республиканской программе «Наш двор» планируют обновить территории 452 многоквартирных домов, улучшения коснутся 100 тыс. человек, отметил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Во дворах отремонтируют дороги и тротуары, организуют наружное освещение, установят контейнерные площадки, скамейки и урны, а также спортивное, детское игровое и хозяйственно-бытовое оборудование.

«Особое внимание уделяется соблюдению баланса парковочных мест, зеленых зон, детских площадок, нормативов по ширине проездов и тротуаров с учетом расположенных инженерных коммуникаций. Важно отметить, что в программу не включено озеленение. Оно осуществляться управляющими организациями совместно с жителями», – отметил докладчик.

Игорь Куляжев отметил, что в этом году программе «Наш двор» планируют обновить территории 452 многоквартирных домов, улучшения коснутся 100 тыс. человек Фото: kzn.ru

Всего в этом году в Казани планируют обновить дворы 452 домов, общей площадью 530 тыс. «квадратов». На эти цели из бюджета выделили 3,75 млрд рублей, из них 3,15 млрд направят на ремонт асфальтобетонного покрытия (самая дорогая часть программы). В среднем по 300 млн рублей потребуется на устройство освещения, приобретение и установку малых архитектурных форм.

Самым крупным объектом в этом году станет комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева общей площадью 98,5 тыс. квадратных метров. Там проживают около 7 тыс. человек. Дворы находятся возле строящегося здания театра им. Галиаскара Камала. Самый маленький объект – территория дома №10 по улице Муштари площадью 512 кв. м. В этом МКД проживают 37 человек.

Куляжев подчеркнул, что проекты благоустройства придомовых территорий обсуждались с жителями во время встреч, которые проходили во дворах с участием представителей программы, администраций районов и управляющих компаний, а также архитекторов-проектировщиков. Работы во дворах начнутся с наступлением благоприятной погоды – ориентировочно в середине апреля. Жители смогут вносить предложения и замечания на официальном сайте программы, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии: +7(800)275-20-20.

Замруководителя исполкома напомнил, что в прошлом году в Казани благоустроили дворы 473 многоквартирных домов, в которых проживают 100 тысяч человек. В целом же за четыре года реализации программы «Наш двор» в Казани благоустроили дворы 1,8 тыс. многоквартирных домов. На реализацию программы было выделено свыше 10,3 млрд рублей. Улучшения затронули 400 тыс. казанцев.

Проекты благоустройства придомовых территорий обсуждались с жителями во время встреч Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Голосование за благоустройство общественных пространств продлится до конца апреля

Стоит также напомнить, что две недели назад, 15 марта, стартовало онлайн-голосование по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств в Татарстане. Оно продлится в течение шести недель и завершится 30 апреля. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев призвал казанцев не оставаться равнодушными и отдать свой голос за понравившийся объект.

«Для казанцев участие в данном опросе – не новшество. Вся республика голосует онлайн уже седьмой год подряд, а на общественном уровне голосование происходит в четвертый раз. Участие в голосовании могут принять все жители Татарстана старше 14 лет, имеющие профили на портале государственных услуг. У каждого участника есть возможность отдать только один голос», – напомнил Куляжев.

В этом году в перечень общественных пространств, предложенных для голосования, включено 24 объекта. Список сформировали с учетом поступающих обращений и пожеланий горожан. Также можно предложить свой объект для благоустройства, если его нет в числе представленных вариантов.

В этом году в перечень общественных пространств, предложенных для голосования, включено 24 объекта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, в голосовании можно выбрать и свой двор, чтобы он смог в приоритетном порядке войти в программу «Наш двор» на следующий год. Также можно высказать свое мнение о преображении городских территорий и ответить на несколько дополнительных вопросов.

Онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда».

«По итогам прошлогоднего голосования в программу этого года включены лидеры. Это вторая очередь благоустройства бульвара по улице Серова, территория Большого Чайкового озера. Жители проявили большую активность, мы видели, как они переживали за свои микрорайоны. Теперь люди смогут получить реальные скверы и парки своих жилых домов», – подчеркнул докладчик.

Всего за 7 лет в Казани по федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроили 30 общественных пространств: 17 парков обновили, а 13 – создали с нуля. Федеральная программа устроена так, что ежегодно она предъявляет все более строгие требования к активности жителей, чтобы регион сохранял возможности для участия в ней.

«Прошу жителей Казани не оставаться в стороне. Это выбор, который приносит реальные улучшения в нашу повседневную жизнь», – заключил Игорь Куляжев.