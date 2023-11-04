Камерный хор Татарстана исполнил ко Дню народного единства «Марш веселых ребят»

Фото: скриншот видео

Государственный камерный хор Татарстана присоединился к Всероссийской хоровой акции ко Дню народного единства и исполнил песню «Марш веселых ребят». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Коллектив исполнил песню в Казанском художественном училище имени Н.И. Фешина. Музыку к «Маршу веселых ребят», который можно услышать в советском фильме «Веселые ребята», написал Исаак Дунаевский, слова — Василий Лебедев-Кумач.

По итогам акции будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни коллективами страны. Видео представят на различных интернет-платформах, на федеральных мероприятиях и телевидении. Кроме того ролик будет демонстрироваться на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Ранее граждан с Днем народного единства поздравил Президент России Владимир Путин. На совещании в Доме Правительства Раис Рустам Минниханов также поздравил татарстанцев с Днем народного единства и Днем Конституции РТ.