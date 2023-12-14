Камерный оркестр РТ «La Primavera» выступил перед будущими мамами с юбилейным концертом

Юбилейный 10-й концерт симфонической музыки для беременных женщин прошел сегодня в актовом зале Казанского медуниверситета. Об этом сообщают в Telegram-канале медуниверситета.

Перед будущими мамами Казани выступил государственный камерный оркестр РТ «La Primavera». Пригласительные билеты на концерт распространялись через женские консультации и медицинские центры, занимающиеся сопровождением беременности. Послушать классику пришли более 250 человек, в том числе беременные женщины, их дети, мужья и родственники.

Перед началом музыкальной части встречи перед беременными выступил профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМУ, лауреат премии «Врач года-2010», федеральный эксперт Росздравнадзора Албир Хасанов. Он же выступает идейным вдохновителем проекта.

Программа концертов сформировалась из данных, полученных в результате многочисленных исследований акушеров-гинекологов. Как отметили в медуниверситете, прослушивание определенных произведений композиторов благоприятно сказывается на течении беременности и последующих родах. Для будущих малышей и их мам музыканты играют произведения Чайковского, Моцарта, Штрауса, Брамса и других великих композиторов прошлого и настоящего. Отметим, что такие мероприятия стали возможны благодаря совместному проекту КГМУ и прославленного татарстанского коллектива под руководством народного артиста РТ Рустема Абязова.