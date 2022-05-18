Каменский про Шипачева и Войнова: Они помогут «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина

Звезда советского хоккея, олимпийский чемпион, а ныне советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс» продление до 2025 года контрактов форварда Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова с казанским «Ак Барсом».

«Шипачев и Войнов — лидеры нашего чемпионата что в нападении, что в защите. "Ак Барс" ставит большую задачу — выиграть Кубок [Гагарина]. Эти хоккеисты помогут клубу в достижении цели», — сказал Каменский.

Тридцатипятилетний форвард в прошедшем сезоне провел 59 игр, в которых набрал 77 результативных очков. Тридцатидвухлетний защитник, немало поигравший в НХЛ, — 51 игру, в которой набрал 41 результативное очко. Переход Шипачева и Войнова в казанский клуб считается одним из самых громких трансферов нынешнего межсезонья.