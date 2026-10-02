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На главную ТИ-Спорт 2 октября 2026 16:33

Каменский: новый президент IIHF будет стремиться вернуть Россию на мировую арену

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Каменский: новый президент IIHF будет стремиться вернуть Россию на мировую арену
Фото: соцсети Франца Райндля

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский высказался о новом президенте Международной федерации хоккея (IIHF) немце Франце Райндле.

«Я его немного знаю, мы работали в международном дисциплинарном комитете, он руководил там. Человек адекватный, знает российский и советский хоккей. Он знает, что без нашей сборной соревнования неполноценны. Все лучшие матчи были с участием сборной России. Если он сумеет отделить политику от спорта, думаю, у него все получится. Он будет стремиться вернуть нас на мировую арену», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».

Райндль был избран 15-м президентом IIHF. Срок его полномочий составит четыре года — с октября 2026 по октябрь 2030 года.

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