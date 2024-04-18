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Шевляков победил на ЧР по плаванию в Казани - дистанция 50 м баттерфляем
Спортсмены Мария Каменева и Роман Шевляков победили на чемпионате России по плаванию на дистанциях 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем соответственно. Напомним, что спортивное мероприятие проходит в Казани.
Уточняется, что чемпионка мира 2016 года Каменева на дистанции 100 метров на спине показала результат в 59,43 секунды. На втором месте одновременно оказались Алина Гайфутдинова и Влада Егги, проплывшие то же самое расстояние за 60,84 секунды, передает РИА «Новости».
Шевляков преодолел 50 метров баттерфляем за 22,92 секунды. Андрей Минаков приплыл второй с показателем 22,97 секунды. Третье место занял Егор Юрченко (23,16 секунды).
Напомним, чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля.
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