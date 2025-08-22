news_header_top
Каменев объяснил, почему Голдобин покинул «Спартак» и перешел в СКА

Фото: spartak.ru

Вице-президент федерации хоккея Санкт-Петербурга и советский хоккеист Василий Каменев оценил переход Николая Голдобина в СКА из московского «Спартака».

«Голдобин — однозначно усиление для СКА. Этот игрок и забивает, и отдает, здорово играет на острие атаки. Голдобин — лучшее приобретение СКА за все межсезонье» – сказал Каменев «Матч ТВ».

Также 61-летний специалист добавил, что сейчас у Голдобина есть стимул и ему нужно доказать, что в «Спартаке» его не ценили по достоинству.

Напомним, Голдобин оказался в драфте отказов «Спартака». 18 августа СКА объявило о подписании контракта с 29-летним нападающим.

Отметим, что в двух последних сезонах Голдобин являлся лучшим бомбардиром «красно‑белых». На его счету за «Спартак» 152 матча,154 очка, 64 шайбы и 90 ассистентских передач.

#хк спартак #ХК СКА #кхл #хоккей
