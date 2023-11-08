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Камчатские морпехи опубликовали видео с пленными солдатами ВСУ из 58 ОМПБр
Видео с двумя пленными солдатами 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ опубликовал паблик «Воин DV», ссылкой на который в своем телеграм-канале поделился военный корреспондент Чингис Дамбиев.
В публикации сообщается, что кадры сняты камчатскими морпехами из 40-й отдельной гвардейской бригады. По официальным данным, это подразделение задействовано в специальной военной операции (СВО) на Южно-Донецком направлении.
Отмечается, что российские морпехи взяли в плен троих солдат противника. Видео с третьим украинским военнослужащим обещают опубликовать в ближайшее время.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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