Камбэк «Зенита» и московские монстры: серия с «Динамо» уже оправдывает статусный финал

«Зенит-Казань» провел первый матч в финальной серии плей-офф Суперлиги против московского «Динамо». В драматичной встрече сильнее оказались волейболисты из столицы. Как это было - в материале «ТИ-Спорта».





«Они ребята такие, монстры»

Полуфинальное сражение «Зенита-Казань» с «Локомотивом» по эмоциям вышло просто потрясающим. Пять матчей и добытая на характере победа татарстанцев в родных стенах.

В борьбе за золото «Зениту-Казань» противостоит московское «Динамо». Столичные очень уверенно разобрались с петербургским «Зенитом», дав возможность подопечным Владимира Алекно выйти триумфатороми лишь единожды в противостоянии. В составе «Динамо» достаточно опытных, мастеровитых игроков, способных противостоять столь сильному клубу, как «Зенит-Казань». Поэтому любая недооценка соперника могла быть чреватой для татарстанских волейболистов.

«Они ребята такие, как мы их называем в шутку, монстры», – говорил о «Динамо» капитан «Зенита-Казань» Артем Вольвич.

«Динамо» обескуражило «Зенит-Казань» в первой половине матча

И иначе как монстрами москвичей не назовешь. Трудно вспомнить, когда последний раз «Зенит-Казань» так легко отдавал два первых сета. В стартовой партии у хозяев плохо работал блок, атака много попадала в аут, да и общее впечатление от игры «Зенита» оставляло желать лучшего.

Гости, напротив, на старте встречи поймали кураж и держали его на протяжении всей партии. Довольно ярко на этом отрезке проявил себя у «Динамо» Максим Сапожков. Гигантский диагональный столичных и на подаче обеспечивал разницу для своей команды, и в нападении не тушевался.

Второй сет по факту стал продолжением первого. Все тот же Сапожков своими подачами продолжал доставлять колоссальные неудобства «Зениту-Казань» на приеме. Алексею Вербову то и дело приходилось брать вынужденные тайм-ауты, дабы успокоить своих подопечных. В целом чувствовалось, что «Зенит-Казань» будто бы еще не отошел от полуфинала с «Локомотивом». В регулярном чемпионате у казанцев никаких проблем с москвичами не было, однако по ходу плей-офф «Динамо» серьезно добавило. И то, что в один момент москвичи перехватили инициативу и начали подлавливать казанскую команду, удивлять не должно.

Вербов нашел «мотивашечку» для «Зенита-Казань» сотворить камбэк

В первой половине матча игра откровенно не шла ни у Максима Михайлова, ни у Константина Абаева. Появление на площадке Михаила Вышникова и Дражена Лубурича, вероятно, в первоначальные планы Вербова не входило. Однако и тренера «Зенита-Казань» можно понять. Реакцией на происходящее в матче он пытался взбодрить своих волейболистов.

Блокирующий Алексей Кононов в интервью «ТИ-Спорту» рассказывал, что у главного тренера «Зенита-Казань» постоянно запасены определенные «мотивашечки». Вербов – тонкий психолог, умеющий браться за нужные рычаги, чтобы заставлять игроков выступать на максимум.

И, надо сказать, последующий камбэк «Зенита» в третьем и четвертом сетах впечатлил. Третья партия вообще была лишена интриги, ее «Зенит-Казань» выиграл со счетом 25:14. А вот финал четвертого сета получился валидольным. Хозяева уступали 20:23 и, кажется, готовились головой уже ко второму матчу. Однако убойные подачи Романа Романовского не подкачали. Блокирующий чуть ли не в одиночку сумел вытащить для Казани четвертый сет.

«Динамо» победило заслуженно»

По всем законам драматургии «Зенит» был обязан завершить встречу в свою пользу. И был очень близок к этому при счете 11:10. Но у «Динамо» нашелся джокер в лице Константина Тюшкевича. Эйс подачей в Волкова, а затем досадный промах от Вольвича в аут предопределили победу для москвичей. Следующая встреча между командами в Центре волейбола состоится 23 апреля. Очевидно, что завтра казанцы выйдут на паркет еще злее.

«Динамо» победило заслуженно и даже, наверное, могло победить чуть раньше. Они играли качественнее, и нам надо сделать выводы, анализ. Мы физически нормально себя чувствовали, эмоционально тоже. Но я чувствовал по себе и видел по ребятам – нам нужно после «Локомотива» перестроиться совсем на другой ритм игры, на других нападающих. Мы долго играли с одним соперником и не адаптировались к этому. Будем стараться в следующем матче делать все лучше уже с первого мяча», – резюмировал встречу Алексей Вербов.