Камбэк в Уфу и путь Ковальчука в «Спартак»: куда перейдет Радулов, если покинет «Ак Барс»

Такие солидные варианты, как с «Ак Барсом», 37-летнему Александру Радулову уже вряд ли светят

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Металлург»: на перевоспитание к Разину

Сразу скажем, что такие солидные варианты, как с «Ак Барсом», 37-летнему Александру Радулову уже вряд ли светят. В Санкт-Петербурге строят быструю и молодую команду из лучших игроков КХЛ. «Авангард», как и СКА, делает ставку на хоккеистов младше тридцати. Для ЦСКА Радулов уже в прошлом.

Единственная возможность устроиться в топовых командах – контракт с магнитогорским «Металлургом», который строит свою команду на добротных легионерах и неплохих, но не звездных россиянах. Правда, возрастных игроков у «лисов» практически нет. Самый старший здесь – запасной вратарь Александр Судницин, ему 36 лет. Ставку на него в «Магнитке» никто не делает, но на условные 15-20 игр в сезоне в качестве «бэкапа» вполне сгодится.

Естественно, на те условия, как в Казани, Радулова никто в «Магнитку» не позовет. Но этот вариант может стать полезным для обеих сторон.

Во-первых, Андрей Разин точно не станет долго нянчиться со строптивым и своевольным хоккеистом, а поставит условия, при которых Александр будет выходить на лед и получать время в спецбригадах. Это не интеллигентный Зинэтула Билялетдинов, который хоть и может вставить крепкое словечко, но все же не имеет в «Ак Барсе» всех рычагов, чтобы применять их к дорогостоящей звезде.

Разин – жесткий тренер с хорошим кредитом доверия и определенным уровнем полномочий в «Магнитке» Фото: metallurg.ru

Разин – жесткий тренер с хорошим кредитом доверия и определенным уровнем полномочий в «Магнитке». Конечно, это не «Северсталь», где все было в руках специалиста, но посадить вчерашнюю звезду на «банку» он точно способен.

С другой стороны, такой путь может благотворно повлиять и на самого форварда, который получил много свободы в Казани, что пагубно сказалось на его игре. Привести в чувство возможными санкциями и потерей места будет хорошим стимулом для Радулова.

«Северсталь»: продолжать гнуть свою линию

В бывшем клубе Андрея Разина – «Северстали» – не так много денег, но довольно стабильное финансирование от владельца сталелитейного комбината. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов никогда не оставлял клуб без финансирования.

Андрей Козырев умеет находить язык со всеми и очень уважительно относится к хоккеистам, что делает его в чем-то похожим на Билялетдинова Фото: severstalclub.ru

Сейчас у команды довольно современный наставник новой школы Андрей Козырев. Он умеет находить язык со всеми и очень уважительно относится к хоккеистам, что делает его в чем-то похожим на Билялетдинова.

Правда, хоккей он ставит разительно другой – атакующий и дерзкий, пусть и не без оглядки на оборону. Александр Радулов, очевидно, получит здесь огромный кредит доверия, лидерские роли и возможность так же продавливать свои интересы на интеллигентного специалиста, который не любит прямых конфликтов.

То есть он получит ситуацию, практически аналогичную казанской, только с меньшим финансовым обеспечением и еще большей свободой действий на льду.

Другой вопрос, насколько это пойдет на пользу самой «Северстали». Череповецкая команда под руководством Козырева – команда системная, в которой недостаток мастерства восполняется порядком и пониманием каждого элемента, где и что он должен делать. С Радуловым в составе это будет реализовывать затруднительно.

«Спартак»: пополнить фонд Ковальчука

«Красно-белые» выдали мощнейшую осеннюю часть чемпионата, но ближе к Новому году «посыпались». Кураж-то никуда не пропал, но стали проявляться другие проблемы: не самая сильная вратарская линия, отсутствие запаса прочности и длины скамейки, чтобы без просадки в качестве заменить выбывших. Да и воодушевляющих речей Алексея Жамнова оказалось недостаточно на дистанции в полгода «регулярки».

Воодушевляющих речей Алексея Жамнова оказалось недостаточно на дистанции в полгода «регулярки» Фото: spartak.ru

Атмосфера веселья, расслабленности и панибратства с наставником команды работает лишь на короткой дистанции – пример «Рубина» Леонида Слуцкого показателен. Дальше нужен баланс, где тимбилдинг сочетается с хорошими ежовыми рукавицами.

Сегодня в московской команде катастрофически не хватает именно «дядек», способных встряхнуть коллектив, у которого все повалилось из рук после травмы ключевого центрфорварда Ивана Морозова.

Судя по всему, одного Ильи Ковальчука на эту роль недостаточно. У 40-летнего ветерана все еще присутствует отличный бросок. Где-то он даже берет на себя большую роль, чем ждали. Как например, в серии буллитов в Казани.

У 40-летнего Ильи Ковальчука все еще присутствует отличный бросок. Где-то он даже берет на себя большую роль, чем ждали Фото: spartak.ru

С одной стороны, второй фигуры, тянущей одеяло на себя, будет многовато. Молодые могут быть так же «затюканы», как в «Ак Барсе». А с другой – еще один опытный хоккеист может выровнять перекос в «Спартаке». Пока что здесь много молодых игроков, среди которых затесался Ковальчук. Радулов может разбавить этот дисбаланс.

«Салават Юлаев»: сказочный камбэк или пороховая бочка?

Вряд ли в «Салавате Юлаеве» отказались бы от своей бывшей звезды, хотя бы в качестве хоккеиста, способного расширить ротацию и усилить блок мастодонтов наравне с Григорием Паниным.

Но и тут две стороны медали. Ситуация в Уфе может сыграть по-другому, нежели в «Спартаке». Ковальчук – хоккеист со спокойным темпераментом, что позволяет уместить в одной команде двух ветеранов с разными характерами. В «Салавате» Панин – такой же эгоцентричный хоккеист, как и Радулов.

В «Салавате» Панин – такой же эгоцентричный хоккеист, как и Радулов Фото: hcsalavat.ru

Из двух возрастных лидеров может как сложиться тандем, так и возникнуть внутреннее противостояние, способное перерасти в конфликт. Радулов – индивидуалист, который не приемлет еще кого-то с претензиями на первую скрипку в команде и такой же авторитет, как у него в раздевалке.

Понятно, что вряд ли «Салават Юлаев» готов платить Радулову больше 2/3 его нынешней зарплаты (90 миллионов). Но если ветеран согласится «подвинуться» в деньгах ради того, чтобы еще год-другой выступать в команде, имеющей пусть и небольшие шансы на высокие места, то этот переход вполне может дать новую интересную историю возвращения на Востоке КХЛ.

В «Ладе» не гнушаются уже возрастными хоккеистами, у которых что-то в карьере пошло не так Фото: hclada.ru

«Лада»: лучшее место для «прожженных» игроков

Финансов у Тольятти не так уж много. Так что уступать в деньгах нападающему пришлось бы серьезно. Зато тут не гнушаются уже возрастными хоккеистами, у которых что-то в карьере пошло не так.

Сергей Шумаков, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев тут выполняют роль костяка опытных и прожженных, но очень мотивированных игроков, которым есть что доказывать своим предыдущим командам.

Учитывая, что «Ак Барс» встал в стойку и не согласен идти на условия стороны игрока, этот фактор может стать отличной мотивацией и для Александра Радулова, чтобы уйти.