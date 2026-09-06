Камбэк в Казани и «птичка» Кузнецова: как «Ак Барс» начал новый сезон КХЛ

8 347 зрителей на «Татнефть Арене» стали свидетелями драмы: «Ак Барс» проигрывал 1:3, Евгений Кузнецов показал «птичку» в сторону хозяев. Но третий период перевернул все за 38 секунд — дебютный гол молодого Иванова, теннисный бросок Терехова, победа по буллитам. После сирены Галимов ответил Кузнецову его же жестом. О игре - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: ak-bars.ru

«Птичка» в Казани: Кузнецов праздновал слишком рано

Лето «Ак Барса» — история не про приобретения, а про потери. После финала Кубка Гагарина команду покинули ключевые исполнители, а равноценной замены им не нашлось. Это не первая такая трансферная кампания: год назад картина была схожей, но тогда кадровый дефицит ощущался меньше. Единственный заметный новичок — Кевин Хейс — в заявку на матч открытия не попал.

Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин объяснил это логистикой.

«Должен быть уже завтра в Казани, говорит, что в хорошей форме и готов сразу играть», – пояснил он после игры.

«Сибирь» подошла к сезону с противоположной стратегией. Ставка на молодежь с неопределенным пока потенциалом — риск, но в нем есть система. Новосибирцы давно не могли похвастать даже этим. Плюс главный трансфер межсезонья — Евгений Кузнецов.

С утра за раскаткой наблюдал Зинэтула Билялетдинов, на тех же трибунах был замечен и Данис Зарипов. Первый гол «Ак Барса» — индивидуальная комбинация Никиты Лямкина и Артема Галимова — выглядел многообещающе. Но это было скорее исключение, чем система. Лямкин после матча признался:

«Не сказать, что наигрывали. Артем красавец, проявил свое мастерство. Подставить так из-под ноги не каждый может. У меня был план, что он просто ее подставит (улыбается), а там уже так получилось. Красавец», – прокомментировал игрок.

Дальше «Ак Барс» сделал то, что в современном хоккее непозволительно: сам вернул соперника в игру. Удаление, ошибка в зоне — и Тейлор Бек сравнивает. Затем еще один провал в обороне — и Даррен Диц ассистирует Степану Никулину – 1:2. Второй период стал диагностическим: ошибки в расположении, потеря единоборств. Неслучайно Гатиятулин после игры сказал:

«Из-за несогласованности, несинхронности действий, неправильного расположения у себя в зоне допустили ошибки, чем воспользовался соперник», – прокомментировал игру наставник.

Скандально известный Евгений Кузнецов забил третью шайбу и показал «птичку» — психологический маркер того, что гости чувствовали полное превосходство. Но дело не в жестах.

Главный вывод из первого отрезка матча: провалы в середине игры — это уже не случайность. Это тренд, перекочевавший из прошлого сезона. Тренерский штаб, безусловно, это заметил. Но на ходу исправить было невозможно — решение созрело в раздевалке.

«В перерыве после второго периода поговорили, сказали, за счет чего можно выровнять игру. Прежде всего – характер, неуступчивость», — признает Гатиятулин.

После 40 минут на табло горело 1:3. Казалось, сезон начинается с фиаско. Но именно в этот момент проявилась главная аналитическая загадка: способен ли этот «Ак Барс» без звезд переключаться с провала на характер. Ответ дал третий период.

«Птичка» больше не летает: случился камбэк

Раздевалка после второго периода стала тем местом, где решалась судьба матча. Что именно сказал Гатиятулин — останется за закрытыми дверями. Но результат говорил сам за себя. «Сибирь» контролировала игру, а Кузнецов уже примерял звание героя игры. Но 18-летний Александр Иванов изменил ход матча на 40:57. Его первый гол в КХЛ – 2:3. Иванов вышел в первой паре вместо дисквалифицированного Митчелла Миллера — лучшего защитника лиги прошлого сезона.

«Для меня это детская мечта, я очень горд представлять "Ак Барс". Живу своей мечтой», — скажет он после матча.

Сразу после взятия ворот Гатиятулин подозвал Иванова к скамейке — не для того, чтобы похвалить. Успокоить. Позже тренер объяснит:

«Для их развития нужно где-то подсказывать, чтобы они действовали более уверенно. Каждое удачное действие помогает в плане прогресса. Молодым игрокам нужна стабильность», – прокомментировал игру защитника тренер.

Доверие получил и 23-летний Равиль Якупов. Выход в четвертом звене с Андреем Стасем и Владимиром Алистровым — для него первый в сезоне. Без очков, но с главным — доверием. Это сигнал: курс на омоложение — не просто слова.

На 44:36 Семен Терехов, который летом мог оказаться в «Сибири» после оффершита, с лета отправляет снаряд впритирку со стойкой — 3:3. Трибуны взорвались. Команда перевернула все за 38 секунд.

«У меня такая теннисная шайба получилась. Я в падел все лето играл. Думаю, не зря», — улыбнется Терехов после игры. И добавит, что вместе с ним в падел играл и Галимов.

Александр Иванов Фото: ak-bars.ru

Овертайм — без голов. Но в серии буллитов казанцы разобрали Михаила Бердина без шансов. Александр Хмелевский и Григорий Денисенко реализовали свой шанс, а Арефьев — отстоял на ноль. Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков пояснил:

«Выбор Бердина в качестве стартового вратаря не связан с тем, что он играл за "Ак Барс". У Антона Красоткина было небольшое повреждение, поэтому у нас и выбора не было на эту игру, Миша — первый номер. Так что Бердин оказался в воротах не из‑за казанского прошлого, а по необходимости», – пояснил наставник.

Главный вывод: «Ак Барс» без звезд нашел то, что нельзя купить — характер. Вопрос лишь в том, надолго ли.

Первые уроки сезона: характер, молодость и «птичка» в ответ

На пресс-конференции Анвар Гатиятулин традиционно произнес фразу: «Хәерле кич, җиңүдән башладык» («Добрый вечер, начали с победы»). Но главный тренер не стал скрывать проблем.

«Несинхронность, ошибки в расположении — чем воспользовался соперник», – тренер подчеркнул, что выход был найден в раздевалке через характер и неуступчивость. А самым ярким эпизодом после игры стал жест Артема Галимова. Он подъехал к скамейке «Сибири» и повторил «птичку» Кузнецова.

«Да там у них ездит один, показывает непонятно что. Напомнил ему "птичку" эту», – прокомментировал свой поступок форвард.

Какие выводы можно сделать из этого матча? Во‑первых, провалы во втором периоде — системная проблема, перекочевавшая из прошлого сезона. Тренерский штаб нашел решение в раздевалке, но с более мастеровитыми соперниками такой подарок может стоить очков.

Во‑вторых, главным открытием стал 18‑летний Александр Иванов. Заменив дисквалифицированного Митчелла Миллера, он не просто отбыл номер, а забил дебютный гол в КХЛ и переломил игру.

Кевин Хейс Фото: Скриншот с сайта nhl.com

Наконец, «Ак Барс» ждет усиление. Кевин Хейс прилетает завтра.

«Готов играть, у него огромный опыт», — говорит Гатиятулин. Его приход должен закрыть проблемы в центре, которые так явно проявились во втором периоде. Следующая игра пройдет 7 сентября с «Адмиралом» дома в 19:30.