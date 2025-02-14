Камбэк в Европу и победа: гонка Большунова в Италии – предвестник возвращения России?

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая состоялась в Европе. Последний раз россияне выступали на международных соревнованиях три года назад, но сейчас на гонку в Европу неожиданно подтянули Большунова. Предвещает ли эта гонка возвращение России в большой спорт - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выиграл гонку и подколол Клебо

Наверняка все знают, что с сезона 2021/22 наши лыжники выступают только на внутренних соревнованиях. Из-за отстранения прервалось интереснейшее противостояние Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо, а Европа потеряла, пожалуй, сильнейшую команду.

Однако вчера Большунов принял участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic, где сумел победить. Сама гонка проходила необычно. Трасса была обставлена факелами, а спортсмены носили налобные фонарики, так как соревнование состоялось ночью.

В итоге россиянин сумел победить, показав результат 1:18:52.6. Его ближайший преследователь Лоренцо Бузин отстал на 14,4 секунды.

Естественно, после игры Александра стали забрасывать вопросами местные репортеры. Один из них спросил, скучал ли Большунов по Клебо. Россиянин с улыбкой ответил: «Это он по мне скучает. Как и вы, раз приехали на эту ничего не значащую гонку».

Фото: olympics.com

Рубим окно в Европу?

Но эта гонка интересная в первую очередь не только тем, что Александр сумел ее выиграть. Главный вопрос в том – является ли она предвестником возвращения наших спортсменов в международный спорт?

Как говорили сами российские лыжники, в Европе к ним относились хорошо. Большунов рассказывал, что с ним фотографировались и с удовольствием подходили к нему. Также Александр был заявлен на гонку под российским флагом. Но его убрали перед самым стартом соревнования.

«Все, кого я здесь встречал, включая норвежских молодых спортсменов, с удовольствием подходят ко мне, фотографируются. Пока не заметил негативного отношения к себе. Все относятся с уважением. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать», - говорил Александр в видео, опубликованном на телеканале STV.

А его партнер по сборной Татарстана Савелий Коростелев, который тоже тренировался в Италии, отмечал, что к российским спортсменам относились спокойно, не реагируя на комбинезон сборной России.

«У нас на этих комбезах нет российского флага и какой-то символики, указаны только спонсоры наши. Поэтому я не знаю, распознали они комбез сборной России или нет. Прям чего-то такого сверхъестественного не было. Никто не подходил, ничего не спрашивал. Тут все ко всему относятся спокойно», - сказал Савелий «РИА Новости».

Важно учитывать еще и тот факт, что гонка была далеко не престижной, а коммерческой. Она не может идти ни в какой сравнение даже с казанским этапом Кубком России, где Большунов занял четвертое место. Это подтверждал и старший тренер сборной России Юрий Бородавко, указывая, что в Sudtirol Moonlight Classic могли принять участие даже любители.

«Это всего лишь старт, на который могут заявляться все, в том числе любители. Перед нами стояла задача использовать его в качестве подготовки к чемпионату России. Саша ведь не участвовал в гонках с конца января, когда прошел этап Кубка страны в Ижевске. Поэтому важно было сделать это. К чести Большунова, он отлично выполнил свою работу», - приводит слова Бородавко RT.

Возможно, ее организаторы специально пригласили к себе великого российского лыжника, чтобы просто пропиариться. Но странно, что для таких любительских соревнований пригласили спортсмена из страны, которая отстранена.

Резюмируя вышесказанное, есть вероятность, что сборную России по лыжным гонкам постепенно будут возвращаться на международные соревнования. Как видим, нашим в Европе довольно рады, относятся к ним хорошо. К примеру, могут допустить к ближайшим Олимпийским играм.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Италии тренировались и другие россияне

Помимо Большунова и Коростелева на сборы, в Италию прилетели и другие спортсмены Республики Татарстан. Это Дарья Непряева и Сергей Волков из группы главного тренера сборной России Егора Сорина. Как сообщают СМИ, спортсмены полетели за свой счет и за деньги спонсоров.

Как бы там ни было, Егор Сорин на днях объявил, что он со своей командой вернулся из Италии на сборы в Армению.

«Буквально в понедельник все прилетели из Италии в расположение основной команды на сборе в Армении, где продолжается подготовка к чемпионату России. Ребята вернулись с хорошими эмоциями, потому что не так часто удается выбраться за границу и там покататься. Побывали в местах, где раньше не были. Так что сейчас они на подъеме, на позитиве», - рассказал Сорин «Матч ТВ».

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»