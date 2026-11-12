Камбэк Трусовой, ва-банк для Петросян, Малинин ищет себя: интриги Гран-при США

Завтра в американском Эверетте стартует четвертый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. Туда отправятся и две россиянки – Александра Трусова и Аделия Петросян. Заедет на турнир и Илья Малинин – это будет его первый международный прокат в сезоне. Интриг хоть отбавляй, о самых важных из них – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Карантинный центр в пандемию и индейская бабушка: что известно об арене турнира

Skate America – это уже четвертый этап серии Гран-при ISU этого сезона. Правда, внимание российского зрителя приковали только с китайского этапа – дело в том, что во Францию и Канаду отечественных фигуристов не пригласили. В Китай же ездила Трусова, и вот новый виток – США. Туда тоже отправится Александра, а вместе с ней Аделия Петросян.

Стоит подчеркнуть, что сам турнир пройдет в городе Эверетт (штат Вашингтон) – это пригород Сиэтла. Медали разыграют на льду комплекса с таинственным названием «Арена Ангелов Ветров». Сейчас этому названию где-то улыбается Евгений Плющенко. Подчеркнем, что этот спортивный объект принимал этот турнир в далеком 2008 году и вмещает до 10000 зрителей на трибунах.

А, например, в период пандемии ледовая арена была карантинным центром для граждан – здесь единовременно могли разместить до 150 коек. Еще здесь в разные годы проходили даже Disney on Ice – ледовые представления, согласованные с компанией Дисней.

Но и это еще не все. Давайте поговорим о том самом названии. Думаю, вы что-то слышали про индейские резервации. Так вот, в 1988-м резервациям разрешили открывать на своей территории казино, чтобы зарабатывать. Но некоторая территория в этом штате принадлежала племени стиллагуамиш. После федерального признания они развились, построили общественный центр с 30 жилыми домами.

Как вы понимаете, в таких историях всегда есть и «но». В начале XXI века руководство племени решило построить казино именно в этой деревне. Ради него дома снесли. Оцените компенсации – 215 тысяч долларов на приобретение нового жилья либо 90 тысяч долларов наличными.

«Арена Ангелов Ветров» Фото: скриншот трансляции

Казино же, в свою очередь, назвали в честь легенды, что за племенем стиллагуамиш с соседней горы Пилчук наблюдает их духовный наставник, Ангел Ветров. Но кто-то говорит, что это почитаемый предок по имени Че-Че-Ел. А в каких-то местных книгах нашли, что это вообще бабушка из XIX века, которая была лидером общины. А казино 10 лет назад заключило контракт с ареной.

Трусова на волне, Петросян надо многое доказывать

И вот в таком необычном месте придется биться за медали российским фигуристкам – Трусовой и Петросян. Но давайте о шансах каждой из них отдельно поговорим. И начнем с Александры, ведь она, кажется, самая заметная отечественная фигуристка прямо сейчас. Итак, поездка в Америку для Трусовой не новинка – если помните, она была на этом турнире в 2021 году. Тогда даже выиграла. Правда, дело было в Лас-Вегасе за несколько месяцев до пекинской Олимпиады. Тогда, кстати, второй вслед за ней была еще одна россиянка – Дарья Усачева. Тройку замкнула кореянка Ю Ен – да, та самая, которая в прошлом году получила год отстранения за выкладывание интимного фото другого человека.

А с чем же подошла россиянка к нынешнему турниру? И тут хотелось бы обратить ваше внимание вот на что – когда мы все ждали возвращения Саши на лед, то долго смаковали и, положа руку на сердце, боялись, что у нее может не получиться. Тем более что параллельно возвращалась в спорт после других, так скажем, неспортивных обстоятельств уроженка Казани Камила Валиева. Плюс к этому по прошлому сезону в России уже сверкала Аделия Петросян. Казалось, что трем принцессам ужиться на одном пьедестале невозможно. Но обстоятельства тут и там сделали так, что сейчас Трусова – безоговорочный первый номер нашей сборной. Думаю, с этим спорить бессмысленно, а потому и в США от нее ждут как минимум медали.

Ведь своим серебром на Гран-при Китая неделю назад она дала не то что надежду, а даже уверенность, что способна на большее. И тем более знает, как побеждать за океаном, и, что самое интригующее, умеет.

Аделия Петросян Фото: fsrussia.ru

А вот у Аделии Петросян все не так радостно. Конечно, ей по большей мере все испортила итальянская Олимпиада. Она вроде ехала туда в статусе одной из фавориток, но на выходе лишь шестое место. И психологически спортсменка сильно просела. Этому свидетельство и дальнейшие действия в межсезонье – смена тренера: ушла от Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко.

Наспех накатывала программы, потому что до конца не могла определиться, что будет делать – отдыхать или кататься. И когда появилась щелочка с международной ареной, решила поставить все на кон. Но, правда, пока на России выглядела не как раньше – в Екатеринбурге стала лишь четвертой с суммой 203,60 балла.

Как там Малинин и кто составит конкуренцию россиянкам?

Конечно, в общемировом сегменте понимания фигурного катания все будут следить не только за баталией российских фигуристок, но и за возвращением американца с русскими корнями Ильи Малинина. Если помните, то для него Олимпиада в Милане получилась неудачной. Да, есть золото в командном турнире. Да, был отличный прокат в короткой программе в одиночке. Но тот провал, который с ним произошел в произвольной программе, не описать словами. Лишь восьмое место.

Илья Малинин Фото: isu-skating.com

И вот сейчас трехкратный чемпион мира возвращается. Думаю, «бог четверных» (так его называют в мире) сделал выводы и сейчас мы должны увидеть совсем другого Илью Малинина.

Ну и что касается конкуренток наших девчонок, то тут, конечно, безоговорочной и главной оппоненткой будет японка Ами Накаи – именно она была третьей на последней Олимпиаде. Причем, отметим, после короткой она тогда лидировала.

Но как всё сложится на этот раз, окажется ли она снова выше Петросян и обыграет ли ее Трусова, мы узнаем с 13 по 15 ноября.