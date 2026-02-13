Камбэк по-татарстански, сорванный голос Денисенко: как «Ак Барс» обыграл «Торпедо»

После паузы на Матч Всех Звезд «Ак Барс» был близок к продолжению серии неудач. Казанцы проигрывали нижегородскому «Торпедо» в две шайбы большую часть игры. За счет чего Митч Миллер и компания переломили ход встречи и о неудачном эксперименте Гатиятулина со звеном центрфорвардов – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Камбэк по-татарстански»

«Ак Барс» преодолел серию неудачных выступлений волевой победой над «Торпедо». Отметим, что вереница поражений тянется за татарстанцами еще после дальневосточного выезда. Такое ощущение, что за время этой поездки подопечные Анвара Гатиятулина выжали из себя все соки и привезли максимальные восемь очков после четырех встреч. Но по приезде в Казань в привычную колею так и не вошли.

На коротком отрезке у«Ак Барса» последовали поражения – дважды от «Сибири» (дома и в гостях) с одинаковым счетом (3:2) и от «Салавата Юлаева» (4:3). Под конец казанцы всухую уступили «Трактору» (4:0). Правда, в перерыве между этими неудачными матчами они разгромили «Нефтехимик» (6:1), прервав их серию побед.

В матче с «Торпедо» все медленно шло к третьему поражению казанцев в последних матчах. Однако буквально за 12 секунд команда Анвара Гатиятулина полностью переломила ход встречи, совершив настоящий камбэк по-татарстански. Вшестером, с пустыми воротами «Ак Барс» сравнял счет и перевел матч в овертайм. Хотя подобное развитие событий не самый предпочтительный сценарий для казанцев. Дело в том, что в последних матчах в овертайме и в серии буллитов казанцы заметно уступали своим оппонентам. Именно поэтому перед важным отрезком в матче Анвар Гатиятулин взял тайм-аут. Позднее на пресс-конференции с журналистами его слова лишь подтвердили опасения.

Фото: © ak-bars.ru

«Нужно было напомнить ребятам, что в предыдущих играх мы уступали по буллитам, в овертаймах. Матч эмоциональный, не все получалось, в конце было много эмоций – нужно было сыграть с холодной головой. Важно было контролировать шайбу, акцентировал внимание на этом. Ребята ­– молодцы, с первой смены здорово сыграли, создали момент и победили», – отметил Гатиятулин действия своей команды в добавленное время.

Волевая победа «Ак Барса» после серии неудач

В текущем сезоне на счету татарстанцев равная статистика побед и поражений в неосновное время: дважды они победили в овертайме и трижды по буллитам и столько же раз уступили в обоих случаях. До вчерашнего вечера перевес в данных компонентах был в отрицательную сторону.

Однако в этот раз в формате три на три «Ак Барсу» удалось не доводить матч до серии буллитов благодаря сделавшей результат химической связки Александра Барабанова и Митчела Миллера. Со слов Анвара Гатиятулина, матч против «Торпедо» выдался волевым. Также, по мнению наставника казанцев, в последних матчах его подопечные во многом превосходили своих соперников. Поражения в этих матчах Гатиятулин списал на серию неудач.

«Нам нужна была такая победа – на преодолении, на характере. Потому что до паузы мы попали в такую полосу, когда по многим компонентам превосходили соперника, но все складывалось не в нашу пользу», – сказал Гатиятулин во время пресс-конференции журналистам.

При этом данная серия казанцев несколько затянулась. Тем более что осталось всего 13 матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: ak-bars.ru

Яруллин отметился первым очком в сезоне, а Денисенко голос сорвал…

Матч с «Торпедо» ознаменовался возвращением в строй после длительного восстановления от травмы Альберта Яруллина. Стоит отметить, что в строй 32-летний защитник вернулся раньше, чем ожидалось по прогнозам тренерского штаба. Последние, в свою очередь, отметили качественно проделанную работу тренера по ОФП. По словам Гатиятулина, Яруллин рвался в строй еще в предыдущей выездной серии, но силы защитника решили поберечь.

Символично, что Яруллин в дебютной встречи после травмы сразу же отметился первым и единственным результативным действием в сезоне, ассистировав вторым в шайбе Григория Денисенко. Во встрече против «Торпедо» Яруллин провел на льду 18 смен и почти 16 минут игрового времени. По мнению тренерского штаба и самого игрока восстановление еще продолжается, а нынешняя форма защитника пока далека от оптимальной. При этом Анвар Гатиятулин остался доволен матчем в исполнении Альберта Яруллина, заявив, что он сыграл строго и надежно.

Напомним, 32-летний защитник получил травму на старте чемпионата. В текущем сезоне на его счету всего 7 матчей за «Ак Барс», а последнюю встречу в сезоне он провел 21 сентября. Во встрече с «Торпедо» защитник отметился первым набранным очком в сезоне и поделился впечатлениями на этот счет после игры с журналистами в раздевалке.

Фото: ak-bars.ru

«Терех (Степан Терехов – прим.ред.) вытягивал, я ему крикнул, что открыт. Потом Гриша (Григорий Денисенко) мне кричал, что он открыт. Наверное, даже голос сорвал, пока кричал, а дальше он сам все сделал», – отметил Яруллин после матча.

Три «центра» в одном звене – тренерский штаб «Ак Барса» не перестает удивлять

Очередным необычным сочетанием в этом матче удивил тренерский штаб «Ак Барса», выставив во второй тройке нападения троих центральных нападающих. Нэйтан Тодд и Александр Хмелевский ранее вместе уже выступали в связке в том же «Салавате Юлаева». В матче с «Торпедо» к ним добавился еще и Кирилл Семенов.

По мнению тренерского штаба «Ак Барса» позиция двоих первых игроков в центре номинальна и, судя по всему, в Казани их планируют использовать вариативно в том числе и с краю. Об этом стало известно, исходя из слов наставника казанцев Анвара Гатиятулина.

«Когда Саша Хмелевский к нам перешел, мы знали, что у него есть опыт игры в центре. Посмотрели его на этой позиции, поговорили с Сашей, объяснили, что у него хороший атакующий потенциал. Но чтобы не утруждать его в обороне, обсудили, что видим его с краю, тем более такой опыт у него был, здесь никаких проблем», – сказал Гатиятулин корреспонденту «Татар-информа» во время пресс-конференции после матча.

Фото: ak-bars.ru

Что касается Нэйтана Тодда, то он два сезона провел на позиции «центра» в Северной Америке, а также порядка 40 матчей в прошлом сезоне в «Салавате Юлаеве» и порядка четырех матчей в «Спартаке».

«Мы хотим посмотреть глубину центральной оси, поэтому использовали его в центре. Нужно создать такие тройки, чтобы игроки максимально использовали свой потенциал, поэтому в каких-то моментах использовали его и на краю. Но в третьем периоде мы сделали перестановки, вернули его в центр – нужно было встряхнуть игру, добавить ритм, мы перешли на игру в три звена. Посмотрим, идет анализ, что нам это дает, и от этого оттолкнемся по составу на следующий матч», – добавил Гатиятулин.

17 февраля «Ак Барс» начинает выездную серию матчем против прямого конкурента в таблице – омского «Авангарда». 19 февраля татарстанцы встретятся с «Ладой» в Тольятти, а завершат выступления в гостях матчем снова против «Торпедо», но уже в ответном поединке в Нижнем Новгороде.